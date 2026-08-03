महिला कांवड़ियों के लिए खास इंतजाम, प्रयागराज के प्रमुख घाटों पर चेंजिंग रूम बनाए गए

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Prayagraj News: सावन का महीना शुरू हो गया है. कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है. कांवड़ यात्रा में महिला शिवभक्तों की संख्या भी हर साल बढ़ रही है. योगी सरकार ने इन महिला शिव भक्तों की सुरक्षा और सुविधाओं को विशेष प्राथमिकता दी है. सरकार की ओर से स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि गंगा नदी के घाटों पर महिला के लिए चेंजिंग रूम बनाए जाएं. साथ ही महिला सहायता केंद्र भी बनाए जाएं.
प्रयागराज के प्रमुख घाटों में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती
पवित्र श्रावण मास में शिवभक्त कावड़ियों की कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुगम एवं सकुशल संपन्न कराने के योगी सरकार के निर्देश के क्रम में प्रयागराज में भी यात्रा मार्ग, कांवड शिविरों, भंडारों एवं श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के दृष्टिगत व्यवस्था की गई है. प्रयागराज में महिला कांवड़ियों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं.
प्रयागराज जिला प्रशासन ने पूरी कीं तैयारियां
प्रयागराज में दशाश्वमेध और संगम घाट से सबसे अधिक महिला कांवड़ियां जल लेकर काशी और जौनपुर के लिए निकलती हैं. डीएम प्रयागराज मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि महिला कांवड़ियों के लिए संगम और गंगा नदी के प्रमुख घाटों पर चेंजिंग रूम बनाए गए हैं. साथ ही महिला सहायता केंद्र भी बनाए गए हैं. घाटों पर महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है.
कांवड़ मार्गों पर महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती
इसके अलावा प्रमुख घाटों पर आजीविका मिशन की 44 आपदा सखियां भी महिला कांवड़ियों की मदद के लिए तैनात की गई हैं. प्रयागराज से वाराणसी के बीच बनाए गए कांवड़ मार्ग में भी प्रमुख स्थानों में जगह-जगह महिला पुलिस और वॉलिंटियर्स को लगाया गया है. मनकामेश्वर, सोमेश्वर महादेव, ब्रह्मेश्वर महादेव सहित शहर के सभी प्रमुख शिव मंदिरों में महिला सुरक्षाकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है.
नारी शक्ति ने उठाई कांवड़, निर्भय होकर कर रहीं जलाभिषेक
भगवान शंकर की आराधना के लिए श्रावण मास में महिलाओं की जितनी लंबी कतारें शिवालयों में लगती थीं, अब उतनी ही उनकी भागीदारी अब कांवड़ यात्रा में भी दिख रही है. छोटे कस्बों और गांवों से बड़ी संख्या में महिला शिवभक्त घरों से निकल कर कांवड़ यात्रा पर जा रही हैं. प्रयागराज के दारागंज के दशाश्वमेध घाट में गंगा जी से जल लेकर काशी के लिए कांवड़ यात्रा पर निकली ज्योति ने बताया कि अब महिलाएं रास्ते में सुरक्षित हैं, किसी तरह का भय नहीं है, इसलिए उनके कस्बे भरवारी से कई महिलाएं कांवड़ यात्रा में जा रही हैं.
दशाश्वमेध घाट पर जल लेने पहुंच रहीं महिला कांवड़िए
सदियापुर की मीरा देवी भी परिवार के आठ सदस्यों के साथ प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट से जल लेकर बैजनाथ धाम कांवड़ यात्रा के लिए निकली हैं. मीरा देवी बताती हैं कि उनके साथ उनकी तीन पीढ़ियां इस बार यात्रा में जा रही है. उनके साथ उनकी दो बहुएं, एक बेटी और तीन नातिन भी जा रहीं हैं. इसके अलावा उनका बेटा भी साथ है. मीरा बताती हैं कि अब कांवड़ मार्गों में किसी तरह की असुरक्षा और असुविधा नहीं दिखती. प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के आने के बाद महिला शिवभक्त हर स्थान पर सुरक्षित हैं. कांवड़ मार्ग में जगह-जगह महिला शिवभक्तों के विश्राम शिविर बनाए गए हैं. सामूहिक यात्रा में भोले बाबा का भजन और कीर्तन करते हुए पूरी उत्साह और हर्ष के साथ महिलाएं कांवड़ यात्रा में निकल रही हैं.