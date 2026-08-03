महिला कांवड़ियों के लिए खास इंतजाम, प्रयागराज के प्रमुख घाटों पर चेंजिंग रूम बनाए गए

कांवड़ मार्गों पर महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती

इसके अलावा प्रमुख घाटों पर आजीविका मिशन की 44 आपदा सखियां भी महिला कांवड़ियों की मदद के लिए तैनात की गई हैं. प्रयागराज से वाराणसी के बीच बनाए गए कांवड़ मार्ग में भी प्रमुख स्थानों में जगह-जगह महिला पुलिस और वॉलिंटियर्स को लगाया गया है. मनकामेश्वर, सोमेश्वर महादेव, ब्रह्मेश्वर महादेव सहित शहर के सभी प्रमुख शिव मंदिरों में महिला सुरक्षाकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है.



नारी शक्ति ने उठाई कांवड़, निर्भय होकर कर रहीं जलाभिषेक

भगवान शंकर की आराधना के लिए श्रावण मास में महिलाओं की जितनी लंबी कतारें शिवालयों में लगती थीं, अब उतनी ही उनकी भागीदारी अब कांवड़ यात्रा में भी दिख रही है. छोटे कस्बों और गांवों से बड़ी संख्या में महिला शिवभक्त घरों से निकल कर कांवड़ यात्रा पर जा रही हैं. प्रयागराज के दारागंज के दशाश्वमेध घाट में गंगा जी से जल लेकर काशी के लिए कांवड़ यात्रा पर निकली ज्योति ने बताया कि अब महिलाएं रास्ते में सुरक्षित हैं, किसी तरह का भय नहीं है, इसलिए उनके कस्बे भरवारी से कई महिलाएं कांवड़ यात्रा में जा रही हैं.