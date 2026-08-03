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महिला कांवड़ियों के लिए खास इंतजाम, प्रयागराज के प्रमुख घाटों पर चेंजिंग रूम बनाए गए

Prayagraj News: कांवड़ यात्रा में महिला शिवभक्तों की संख्या बढ़ रही है. योगी सरकार ने महिला कांवड़ियों के लिए गंगा घाटों और कांवड़ मार्गों पर विशेष इंतजाम के निर्देश दिए हैं.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 03, 2026, 05:47 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 05:47 PM IST
महिला कांवड़ियों के लिए खास इंतजाम, प्रयागराज के प्रमुख घाटों पर चेंजिंग रूम बनाए गए

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