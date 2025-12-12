Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3038308
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

माघ मेला 2025: पहली बार जारी हुआ अनोखा लोगो, सनातन परंपरा और संगम की महिमा का अद्भुत संगम

Prayagraj Magh Mela 2026: तीन जनवरी 2026 से शुरू हो प्रयागराज माघ मेले में इस बार कई नई परंपराओं की शुरूआत हो रही है. इतिहास में पहली बार महाकुंभ और कुंभ मेले की तर्ज पर माघ मेले का भी लोगो जारी किया गया है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Dec 12, 2025, 01:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

माघ मेला 2025: पहली बार जारी हुआ अनोखा लोगो, सनातन परंपरा और संगम की महिमा का अद्भुत संगम

Prayagraj: संगम नगरी प्रयागराज में 3 जनवरी से शुरू होने जा रहा माघ मेला इस बार कई नई परंपराओं की शुरुआत. ऐतिहासिक महाकुंभ के बाद लगने वाले इस पहले माघ मेले को खास बनाने के लिए मेला प्राधिकरण ने पहली बार इसका आधिकारिक लोगो जारी किया है. माघ मेले के लंबे इतिहास में यह अभूतपूर्व कदम है, क्योंकि अब तक केवल कुंभ और महाकुंभ के दौरान ही विशेष लोगो जारी किए जाते थे. 

भारतीय दर्शन और सनातन परंपरा का अद्भुत संगम  
नया लोगो भारतीय दर्शन, सनातन परंपरा और माघ मास की आस्था को खूबसूरत तरीके से समेटता है.  इसमें उगते सूर्य का दिव्य स्वरूप केंद्र में रखा गया है, जिसके ऊपर 14 चंद्र कलाओं की आकृति उकेरी गई है. यह प्रतिपदा से पूर्णिमा तक के क्रम का प्रतीक है और ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार माघ मास में संगम की रेती पर किए जाने वाले अनुष्ठानों की विशेषता को दर्शाता है.

माघ मेले के लोगो में क्या-क्या
सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों की स्थिति माघ मेले का मूल आधार मानी जाती है, और इसी खगोलीय समन्वय को लोगो में जीवंत किया गया है. प्रयागराज के अनादि प्रतीक अक्षयवट को भी प्रमुख स्थान दिया गया है, जबकि बड़े हनुमान मंदिर का शिखर और उस पर लहराता ध्वज यहां आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की भावनाओं को अभिव्यक्त करता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

मेले में विदेशी परिंदों का आगमन हमेशा से श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है, इसलिए उन्हें भी लोगो का हिस्सा बनाया गया है. नीचे की ओर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन प्रवाह इस पवित्र भूमि की महिमा को एक ही फ्रेम में समेटता है.

लोगो का सबसे महत्वपूर्ण तत्व वह श्लोक है जो माघ स्नान के आध्यात्मिक संदेश को रेखांकित करता है,- “माघे निमज्जनं यत्र पापं परिहरेत् ततः”, यानी माघ महीने में पवित्र स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं. 

किसने तैयार किया अनूठा लोगो
यह अनूठा लोगो डिजाइन कंसल्टेंट अनुपम सक्सेना और प्रागल्भ अजय द्वारा तैयार किया गया है, जिसने माघ मेले की पारंपरिक आस्था और आधुनिक प्रस्तुति को एक ही मंच पर साकार कर दिया है. 

ये भी पढ़ें: प्रयागराज माघ मेला: 2 दिसंबर से जमीनों को आवंटन शुरू, संगम नगरी में उमड़ेगा आस्था का सैलाब

ये भी पढ़ें: महाकुंभ जैसा फिर सजने वाला है प्रयागराज, माघ मेला 2026 की तैयारी शुरू, हर सेक्टर में कंट्रोल रूप, अपनों से बिछड़े तो मिनटों में होगी खोज

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

prayagraj latest news

Trending news

up accident news
भदोही से मथुरा तक दर्दनाक हादसे, कहीं अज्ञात वाहन ने रौंदा, कहीं दिखा रफ्तार का कहर
UP BJP president
14 दिसंबर को मिलेगा UP का नया प्रदेश अध्यक्ष! किसकी चर्चा ज्यादा,कौन होगा प्रस्तावक?
Hapur Heart Attack News
कार से उतरते ही लड़खड़ाकर धड़ाम से गिरे, फिर दोस्त ने चंद मिनटों में टाली अनहोनी
cough syrup case
कफ सिरप केस में बड़ी कार्रवाई, लखनऊ, वाराणसी समेत कई जगहों पर एक साथ ED का छापा
Amroha News
सऊदी में निकाह,नेपाल के रास्ते अमरोहा में एंट्री, पति संग गिरफ्तार बांग्लादेशी बहू!
Ban on Strike
6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे कर्मचारी, यूपी की योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला
gonda weather
गोंडा में घने कोहरे ने छीनी वाहनों की रफ्तार, लुढ़का पारा, विजिबिलिटी शून्य
Lucknow news
UP के डिप्टी CM के घर से युवक अरेस्ट, दिल्ली BJP अध्यक्ष का प्रतिनिधि बनकर पहुंचा ठग
Bulandsehar News
Bulandshahr: दूल्हे ने ठुकराए सामने आए 51 लाख रुपये, चांदी का सिक्का लेकर रचाई शादी
Uttarakhand Cold Wave Alert
मौसम के ट्रिपल अटैक से कांपेगा उत्तराखंड, बारिश-बर्फबारी से अगले दो दिन बहुत कठिन