माघ मेला 2025: पहली बार जारी हुआ अनोखा लोगो, सनातन परंपरा और संगम की महिमा का अद्भुत संगम

Prayagraj: संगम नगरी प्रयागराज में 3 जनवरी से शुरू होने जा रहा माघ मेला इस बार कई नई परंपराओं की शुरुआत. ऐतिहासिक महाकुंभ के बाद लगने वाले इस पहले माघ मेले को खास बनाने के लिए मेला प्राधिकरण ने पहली बार इसका आधिकारिक लोगो जारी किया है. माघ मेले के लंबे इतिहास में यह अभूतपूर्व कदम है, क्योंकि अब तक केवल कुंभ और महाकुंभ के दौरान ही विशेष लोगो जारी किए जाते थे.

भारतीय दर्शन और सनातन परंपरा का अद्भुत संगम

नया लोगो भारतीय दर्शन, सनातन परंपरा और माघ मास की आस्था को खूबसूरत तरीके से समेटता है. इसमें उगते सूर्य का दिव्य स्वरूप केंद्र में रखा गया है, जिसके ऊपर 14 चंद्र कलाओं की आकृति उकेरी गई है. यह प्रतिपदा से पूर्णिमा तक के क्रम का प्रतीक है और ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार माघ मास में संगम की रेती पर किए जाने वाले अनुष्ठानों की विशेषता को दर्शाता है.

माघ मेले के लोगो में क्या-क्या

सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों की स्थिति माघ मेले का मूल आधार मानी जाती है, और इसी खगोलीय समन्वय को लोगो में जीवंत किया गया है. प्रयागराज के अनादि प्रतीक अक्षयवट को भी प्रमुख स्थान दिया गया है, जबकि बड़े हनुमान मंदिर का शिखर और उस पर लहराता ध्वज यहां आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की भावनाओं को अभिव्यक्त करता है.

मेले में विदेशी परिंदों का आगमन हमेशा से श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है, इसलिए उन्हें भी लोगो का हिस्सा बनाया गया है. नीचे की ओर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन प्रवाह इस पवित्र भूमि की महिमा को एक ही फ्रेम में समेटता है.

लोगो का सबसे महत्वपूर्ण तत्व वह श्लोक है जो माघ स्नान के आध्यात्मिक संदेश को रेखांकित करता है,- “माघे निमज्जनं यत्र पापं परिहरेत् ततः”, यानी माघ महीने में पवित्र स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं.

किसने तैयार किया अनूठा लोगो

यह अनूठा लोगो डिजाइन कंसल्टेंट अनुपम सक्सेना और प्रागल्भ अजय द्वारा तैयार किया गया है, जिसने माघ मेले की पारंपरिक आस्था और आधुनिक प्रस्तुति को एक ही मंच पर साकार कर दिया है.

