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यूपी में 8.88 लाख छात्र-छात्राओं को मिली छात्रवृत्ति, टॉप-5 जिलों में पूर्वांचल और प्रयागराज का दबदबा

Lucknow News: सरकार की छात्रवृत्ति योजनाएं लाखों परिवारों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर उभरी हैं. पिछड़ा वर्ग पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या के मामले में प्रयागराज जिला पूरे प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 12, 2026, 08:58 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 08:58 PM IST
यूपी में 8.88 लाख छात्र-छात्राओं को मिली छात्रवृत्ति, टॉप-5 जिलों में पूर्वांचल और प्रयागराज का दबदबा
Image Credit: CM Yogi Adityanath

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