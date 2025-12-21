Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3048798
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई, पिता भी जज....जानें कौन हैं RJS 2025 टॉपर मधुलिका यादव?

Who is RJS 2025 Topper Madhulika Yadav: यूपी के संगमनगरी की बेटी मधुलिका यादव टॉपकर इतिहास रच दिया है. मधुलिका यादव ने 205.5 अंक हासिल किए हैं. मधुलिका यादव ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है.  

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Dec 21, 2025, 04:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Madhulika Yadav
Madhulika Yadav

Who is RJS 2025 Topper Madhulika Yadav: राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा (RJS 2025) का रिजल्ट घोषित हो गया है. यूपी के संगमनगरी की बेटी मधुलिका यादव टॉपकर इतिहास रच दिया है. मधुलिका यादव ने 205.5 अंक हासिल किए हैं. मधुलिका यादव ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है. मधुलिका यादव की इस उपलब्धि पर प्रयागराजवासियों को गर्व है. इसी के साथ मधुलिका यादव न्यायिक सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आइकन बन गई हैं. आइए जानते हैं कौन हैं प्रयागराज की बेटी मधुलिका यादव?...

कौन हैं टॉपर मधुलिका यादव? 
जानकारी के मुताबिक, मधुलिका यादव मूलरूप से प्रयागराज के प्रतापपुर के पूरेरेघई गांव की रहने वाली हैं. मधुलिका ने शुरुआती पढ़ाई लिखाई के बाद साल 2017 से 2022 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पांच वर्षीय लॉ की पढ़ाई की है. इसके बाद मधुलिका ने साल 2022 से 2024 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबद्ध सीएमपी डिग्री कॉलेज से एमएलएम की पढ़ाई की. इस दौरान मधुलिका न्यायिक सेवा परीक्षा की तैयारी करती रहीं. 

दूसरे प्रयास में मिली सफलता 
मधुलिका का राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा में दूसरा प्रयास था. अपने पहले प्रयास में मधुलिका प्री भी क्वालीफाई नहीं कर पाई थीं. इसके बाद अपने दूसरे प्रयास में मधुलिका ने राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया है. मधुलिका के पिता चंद्रशेखर यादव उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा में जज रह चुके हैं. टॉपर मधुलिका यादव का मानना है कि फेल पास लगा रहेगा, जरूरी है तो अगला कदम और अच्छे से बढ़ाने की. 

Add Zee News as a Preferred Source

मधुलिका ने दिया सफलता का मंत्र 
मधुलिका ने बताया कि जब वह दूसरी बार न्यायिक सेवा परीक्षा देने जा रही थीं तो सोचा नहीं था कि वह टॉप कर जाएंगी.  उन्होंने अपनी गलतियों को सुधारने पर काम किया. इसके बाद उन्हें टॉपर बनने का गौरव मिला. राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा राजस्थान में सिविल जज बनने के लिए होती है, जो राजस्थान हाई कोर्ट की ओर से आयोजित की जाती है. प्री, मेन्स और इंटरव्यू के बाद अंतिम चयन होता है. मतलब जज बनते हैं. 

यह भी पढ़ें : यूपी लेखपाल में नौकरी पाने का सुनहरा मौका, 7994 पदों पर भर्ती के लिए इस दिन से करें आवेदन

यह भी पढ़ें :  'विद्यार्थियों का गढ़' कहलाता है यूपी का ये जिला, यहीं से निकले सबसे ज्यादा IAS/IPS

TAGS

RJS 2025 Topper

Trending news

Mathura News
दामाद बनकर जाल में फंसाया ! मथुरा में फिर सामने आया साइबर फ्रॉड का खेल
Bhadohi News
भदोही में भाईचारे की मिसाल! मुस्लिम दर्जी ने रामलीला के लिए दान की पुश्तैनी जमीन
Ghaziabad News
मॉल में सिंदूर की एक चुटकी, तालियों के बीच बंधा रिश्ता! अनूठी शादी बनी चर्चा का विषय
Mathura News
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार से उबाल में संत समाज
Mathura News
Mathura News: कोल्डड्रिंक गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख
bulandshahr news
बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद पिता ने तोड़ा दम, अचानक धड़ाम से जमीन पर गिरा
Chandauli News
न घर, न सड़क, न बिजली… वनवासियों ने ठंड में 50 किमी चलकर डीएम से बयां किया दर्द
Farrukhabad news
चलती ट्रेन पर रील बनाते ही मौत ने लिया धर ! फर्रुखाबाद में युवक के उड़े चिथड़े
dehradun news
AI वीडियो पर भड़के 'हरदा', बीजेपी को अल्टीमेटम देते हुए कहा- फौरन डिलीट करो
Saharanpur Encounter News
सहारनपुर में एक लाख का इनामी सिराज मुठभेड़ में ढेर ! सुल्तानपुर मर्डर केस में था फरार