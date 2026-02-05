मेरे से न हो पाएगा... ट्रेन से कटने से पहले युवक ने इंस्टाग्राम पर डाला वीडियो, प्रेमिका पर लगाए गंभीर आरोप

Fatehpur News: कल्याणपुर थाना क्षेत्र के ममरेजपुर गांव में गुरुवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. 23 वर्षीय युवक नयन कैथल ने कथित तौर पर प्रेम प्रसंग से जुड़ी पारिवारिक प्रताड़ना से आहत होकर ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली. आत्महत्या से पहले युवक ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड किया, जो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

प्रेम प्रसंग में मानसिक रूप से प्रताड़ना का आरोप

नयन के पिता रमेश कैथल सूरत में निजी नौकरी करते हैं, जबकि गांव में उनकी पत्नी, बेटी और नयन रहते थे. बताया जा रहा है कि नयन का पिछले तीन वर्षों से मलवां थाना क्षेत्र की एक युवती से प्रेम संबंध था. हाल ही में युवती की शादी कहीं और तय कर दी गई थी. युवक का आरोप है कि इस दौरान उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जिससे वह टूट गया.

ट्रेन से कटकर दी जान

गुरुवार तड़के करीब तीन बजे नयन घर से चुपचाप निकल गया और मलवां व कंसपुर गुगौली रेलवे स्टेशन के बीच हसनापुर गांव के पास रेल लाइन पर पहुंचा. कुछ ही देर बाद ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई. सुबह करीब चार बजे जीआरपी ने घटना की सूचना कल्याणपुर पुलिस को दी.

Add Zee News as a Preferred Source

आत्महत्या से पहले इंस्टाग्राम पर डाला वीडियो

दोपहर बाद नयन के इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो सामने आया, जिसमें वह खुदकुशी की बात कहते हुए सुनाई देता है. वीडियो में उसने युवती, उसके पिता और भाई पर गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है. वीडियो में ट्रेन के आने-जाने की आवाज भी स्पष्ट सुनाई देती है. हालांकि पुलिस को अब तक मृतक का मोबाइल फोन बरामद नहीं हुआ है.

घर में हो रही थी बहन की शादी की तैयारी

सोशल मीडिया पर नयन और युवती की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं, जिससे मामला और संवेदनशील हो गया है. इस घटना की सूचना सूरत में रह रहे पिता को परिजनों द्वारा दी गई. दुखद संयोग यह भी है कि नयन की बहन की शादी आगामी अप्रैल माह में होनी थी.

ये भी पढ़ें: घर के अंदर फंदे पर युवक का शव, बाहर अचेत मिली युवती, हत्या या आत्महत्या? सोनभद्र के गांव में कोहराम, पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस ने शुरू की जांच

कल्याणपुर थाना प्रभारी सुमित देव पांडेय ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि पुलिस द्वारा नहीं की गई है और केवल वीडियो के आधार पर किसी अपराध की पुष्टि नहीं की जा सकती. तहरीर मिलने पर मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और प्रथम दृष्टया घटना का कारण प्रेम प्रसंग से जुड़ा मानसिक तनाव माना जा रहा है.

हेल्पलाइन : जीवन अनमोल है. किसी को भी किसी भी कारण हताशा, निराशा या डिप्रेशन हो तो कोई भी गलत कदम उठाने से पहले सरकार के हेल्‍पलाइन नंबर +91 9630899002, +91 7389366696 पर संपर्क करें.