कुशीनगर में होगा UP का चौथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, PM मोदी ने कहा- ज्यादा अवसरों से कनेक्टिविटी में होगा सुधार

नई दिल्ली/लखनऊ: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी. इससे विदेशों से आने वाले बौद्ध तीर्थयात्रियों को आसानी होगी. कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है.

पीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश, पर्यटन और भगवान बुद्ध के नेक विचारों से प्रेरित लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी! कुशीनगर हवाई अड्डा अब एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा. कनेक्टिविटी में काफी सुधार होगा. ज्यादा पर्यटकों और तीर्थयात्रियों का मतलब स्थानीय आबादी के लिए बेहतर अवसर भी होगा.

Great news for Uttar Pradesh, tourism and those inspired by the noble thoughts of Lord Buddha!

Kushinagar Airport will now be an international airport. Connectivity will improve significantly. More tourists and pilgrims will also mean better opportunities for local population.

