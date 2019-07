प्रियंका गांधी ने रातभर दिया धरना, कहा- 'पीड़ित परिवारों से मिले बिना नहीं जाऊंगी'

मिर्जापुर: सोनभद्र नरसंहार ने शुक्रवार को तब बड़ा रूप ले लिया, जब कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए सोनभद्र जा रही था और उन्हें नायरणपुर में रोक दिया गया और मिर्जापुर के चुनार गेस्ट में ले जाया गया, जहां वह कल दोपहर से ही धरने पर बैठी हैं. जानकारी के मुताबिक, प्रियंका गांधी रातभर अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठी रहीं. मामला बढ़ता देख आनन-फानन सोनभद्र के डीएम ने उभ्भा गांव और आस-पास अगले दो महीने तक के लिए धारा 144 लागू कर दी है. वह बार-बार एक ही बात कह रही हैं कि मैं पीड़ित परिवारों से मिले बिना नहीं जाऊंगी.

Mirzapur: Early morning visuals from Chunar Guest House where Congress General Secretary Priyanka Gandhi Vadra & party workers have been sitting on dharna. She was detained in Narayanpur by police yesterday while she was on her way to meet victims of Sonbhadra's firing case. pic.twitter.com/8Dl4UaXj4T

— ANI UP (@ANINewsUP) July 20, 2019