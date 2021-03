नहीं रहे राजस्थान के पूर्व गवर्नर और इलाहाबाद HC के पूर्व जस्टिस अंशुमान सिंह, निधन से शोक की लहर

प्रयागराज: राजस्थान और गुजरात के पूर्व राज्यपाल जस्टिस अंशुमान सिंह का 85 साल की उम्र में निधन हो गया. वह कुछ समय से बीमार चल रहे थे और प्रयागराज के अस्पताल में भर्ती थे. अंशुमान सिंह के निधन की खबर से शोक की लहर है. उनके निधन की जानकारी मिलते ही जजेज कालोनी स्थित उनके निवास पर शोक संवेदना व्यक्त करने वालों का तांता लग गया. आज शाम प्रयागराज में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. बड़ी-बड़ी हस्तियों ने उनके निधन पर शोक जताया है.

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उनके निधन पर शोक जताया है.

राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व गवर्नर अंशुमान सिंह के निधन पर गहरा शोक जताया है.

My heartfelt condolences at the passing away of Justice Shri Anshuman Singh, who served as Governor of Rajasthan & Gujarat. His contribution in the judiciary & public life shall always be remembered. May God give strength to his family members to bear this loss. May his soul RIP.

— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) March 8, 2021