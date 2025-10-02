Bijnor News: दशकों से मुस्लिम परिवार बना रहा रावण-मेघनाद के पुतले, दादा-पिता की मौत के बाद बेटे ने यूं संभाली विरासत

Bijnor News/राजवीर चौधरी: बिजनौर में धूमधाम से विजयदशमी (दशहरा) मनाया जा रहा है. हर साल की तरह इस बार भी रामलीला मैदान में रावण और मेघनाद के पुतलों का भव्य दहन होगा. इस बार 35 फीट ऊंचा रावण और 30 फीट ऊंचा मेघनाद का पुतला तैयार किया गया है. इन्हें बनाने वाले कारीगर मुस्लिम समुदाय से हैं, जो पिछले 50 सालों से इस परंपरा को निभा रहे हैं.

कितनी आती है इसकी लागत?

रामरीला मैदान में रावण और मेघनाथ के पुतलों को बनाने वाले मुस्लिम कारीगर बताते हैं कि करीब 50 साल से उनका परिवार रावण और मेघनाद के पुतले बनाते आ रहे है. पहले दादा फिर पिता अब पोता रावण और मेघनाद का पुतला बना रहा है. मुस्लिम कारीगरों का कहना है कि हमारा परिवार हिन्दू-मुस्लिम एकता की मिसाल कायम करता आ रहा है. एक पुतले को बनाने में 80 से 90 हजार रूपये की लागत आती है.

किसने शुरू किया ये काम?

पुतले निर्माण का काम पहले बूंदु नाम के शख्स ने की थी. उन्होंने ही दशहरा पर रावण के पुतले बनाने का बीड़ा उठाया था. उनके बाद उनके बेटे ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया और अब उनके पोते इस विरासत को संभाल रहे हैं. आज उनके परिवार की तीसरी पीढ़ी सलीम खान, अबरार अहमद, शाहवेज अहमद, अमीनुद्दीन, अफसान और हसीनुद्दीन इस कला को पूरी मेहनत और निष्ठा के साथ निभा रही है. इस परिवार के पास रावण बनाने का आधिकारिक लाइसेंस भी है.

Add Zee News as a Preferred Source

दशहरे की पहचान बना परिवार

इन पुतलों को बनाने में करीब 15 दिन लगते हैं. इसमें बांस, कपड़ा, कागज और आतिशबाजी का इस्तेमाल किया जाता है. सबसे पहले ढांचा तैयार किया जाता है. इसके बाद उसे सजाया जाता है. फिर आखिरी में फिनिशिंग टच दिया जाता है. रावण और मेघनाद के चेहरे भी बेहद जीवंत बनाए जाते हैं, जिससे दर्शकों को वास्तविकता का अनुभव हो. यह परिवार दशहरे की पहचान बन चुका है.

यह भी पढ़ें: Mirzapur News: कौन थे पंडित छन्नूलाल मिश्र? 91 की उम्र में हुआ निधन, पीएम मोदी से रहा खास कनेक्शन