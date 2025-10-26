Advertisement
कब मनाई जाएगी अक्षय नवमी? अक्षय पुण्‍य कमाने का सुनहरा मौका

Akshay Navami 2025 : अक्षय नवमी के दिन प्रात: काल उठकर स्नान आदि कर साफ-सुथरे कपड़े पहन लें. इस दिन गंगा स्नान या किसी तीर्थस्थल पर स्नान का महत्व है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 26, 2025, 05:57 PM IST
Akshay Navami 2025: हर साल कार्तिक मास के शुक्‍ल पक्ष की नवमी पर अक्षय नवमी मनाई जाती है. इसे आंवला नवमी भी कहते हैं. मान्‍यता है कि अक्षय नवमी पर आंवला के पेड़ की पूजा की जाती है. साथ ही आंवला के पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाया जाता है. तो आइये जानते हैं इस बार अक्षय नवमी कब है?.  

आंवले के पेड़ के नीचे क्‍यों खाते हैं खाना? 
जानकारी के मुताबिक, अक्षय का अर्थ होता है जिसका क्षरण न हो. इस दिन किए गए कार्यों का अक्षय फल प्राप्त होता है. अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा का खास महत्व है. मान्‍यता है कि इस दिन आंवले के पेड़ से अमृत बरसता है, इसलिए अक्षय नवमी के दिन आंवले पेड़ के नीचे लोग खाना भी खाते हैं. 

अक्षय नवमी शुभ मुहूर्त
वैदिक पंचांग के अनुसार, 30 अक्टूबर को सुबह 10 बजकर 6 मिनट पर कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि शुरू होकर 31 अक्टूबर को सुबह 10 बजकर 03 मिनट पर समाप्त होगी. इसके बाद कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि शुरू होगी. इस अनुसार उदयातिथि के अनुसार 31 अक्टूबर को आंवला नवमी मनाई जाएगी.

अक्षय नवमी पर पूजा विधि
अक्षय नवमी के दिन प्रात: काल उठकर स्नान आदि कर साफ-सुथरे कपड़े पहन लें. इस दिन गंगा स्नान या किसी तीर्थस्थल पर स्नान का महत्व है. इसके बाद कार्तिक की अक्षय नवमी के व्रत का संकल्प भगवान विष्णु के निमित्त लें. व्रत का संकल्प लेने के बाद आंवले के पेड़ को जल अर्पित करें. फिर आंवले के पेड़ की सात परिक्रमा करके उसमें लाल या पीला कलावा बांधें. इसके बाद आंवले के पेड़ की पूजा करें और भगवान विष्णु को हाथ जोड़ कर प्रणाम करें. साथ ही विष्णु सहस्त्रनाम का भी पाठ करें. 

akshaya navami
कब मनाई जाएगी अक्षय नवमी? अक्षय पुण्‍य कमाने का सुनहरा मौका
