बसंत पंचमी पर यूपी में बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज? देखें छुट्टियों की लिस्ट

School Closed or Open on Basant Panchami: माघ का महीना समाप्ति की ओर है. माघ की बसंत पंचमी का विशेष महत्व है. हिंदू पंचांग के अनुसार, माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा की जाती है. ऐसे में इस साल बसंत पंचमी का पर्व 23 जनवरी को मनाया जाएगा. आइए जानते हैं बसंत पंचमी में यूपी के स्कूल कॉलेजों में छुट्टी रहेगी या खुले रहेंगे?.

सरस्वती पूजा भी

बसंत पंचमी न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह वसंत ऋतु के आने का भी प्रतीक है. भारत में बसंत पंचमी को सरस्वती पूजा के नाम भी जाना जाता है. यह दिन वसंत ऋतु और ज्ञान की देवी को समर्पित है. यही वजह है कि बसंत पंचमी पर देशभर के शिक्षण संस्थानों में मां सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है. साथ ही अलग अलग धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं.

यूपी में बसंत पंचमी पर बंद रहेंगे स्कूल?

उत्तर प्रदेश में 23 जनवरी 2026 को स्कूल बंद रहेंगे. इस दिन देशभर में बसंत पंचमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा. साथ ही इसी दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी है. इसके बाद 25 जनवरी को सार्वजनिक छुट्टी यानी रविवार है. अगले दिन 26 जनवरी को भी अवकाश घोषित है. ऐसे में छुट्टी पर खास प्लान बना सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बैंक और सरकारी कार्यालय भी बंद?

बसंत पंचमी पर सरकारी और प्राइवेट बैंक भी बंद रहेंगे. इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में भी अवकाश घोषित किया गया है. अगर बैंक का काम अटका है तो उसे निपटा सकते हैं. क्योंकि लगातार तीन दिन की छुट्टी पड़ने वाली है. 23 जनवरी को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाएगा. अगले दिन रविवार को सार्वजनिक अवकाश रहेगा. अगले दिन 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा. ऐसे में परिवार के साथ कहीं घूमने आदि का भी प्लान बना सकते हैं.

23 जनवरी को पूरे दिन बसंत पंचमी

ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, माघ शुक्ल पंचमी तिथि का शुभारंभ 22 जनवरी की मध्यरात्रि के बाद 23 जनवरी की भोर 02:29 बजे होगा, जो 23 जनवरी की मध्यरात्रि बाद 24 जनवरी की भोर 01:46 बजे तक प्रभावी रहेगी. इस तरह से बसंत पंचमी की तिथि 23 जनवरी को पूरे दिन और 24 जनवरी को भोर 01:46 बजे तक विद्यमान रहेगी.

मां सरस्वती की पूजा अर्चना करें

बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की सुबह स्नान कर पूजा-अर्चना करनी चाहिए. साथ मां सरस्वती के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं. ऐसा करने से मां सरस्वती की कृपा बनी रहती है.

यह भी पढ़ें : ऑफिस, टारगेट और टेंशन के बीच भक्ति कैसे संभव? विराट ने पूछा सवाल, प्रेमानंद महाराज ने दिया मूलमंत्र

यह भी पढ़ें : Magh Mela 2026: 3 जनवरी से शुरू हो रहा माघ मेला 2026, नोट कर लें शाही और पवित्र स्नान की तिथियां