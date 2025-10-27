लखनऊ में 28 अक्टूबर को स्कूल-कॉलेज, दफ्तर सब बंद रहेंगे, डीएम ने जारी किए आदेश

Chhath Puja Holiday: राजधानी लखनऊ में भी मंगलवार यानी 28 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश रहेगा. इस दौरान लखनऊ के सभी सरकारी, अर्ध सरकारी कार्यालय, स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे.
Chhath Holiday In Lucknow: उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही छठ पर्व के मौके पर 28 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था, अब लखनऊ जिलाधिकारी कार्यालय की तरफ से भी लखनऊ में छठ पर्व पर छुट्टी की घोषणा कर दी गई है. संबंधित आदेश जिलाधिकारी कार्यालय की तरफ से जारी कर दिया गया है.
लखनऊ के जिलाधिकारी विशाख जी. अय्यर की तरफ से भी लखनऊ में इस दिन छुट्टी का आदेश जारी कर दिया है. इस दिन छठ पर महिलाएं उगते सूरज को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना करती हैं. प्रशासन की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक सभी शैक्षणिक संस्थानों, दफ्तरों और सरकारी कार्यालयों को अवकाश का पालन करने के निर्देश हैं. डीएम ने कहा- पर्व के दौरान घाटों पर भीड़, अर्घ्य देने की तैयारी और परिवारों का एकजुट होना इन सबको ध्यान में रखते हुए अवकाश घोषित किया गया है. इससे छात्र-छात्राएं और शिक्षक भी पर्व में शामिल हो सकेंगे.
लखनऊ में धूमधाम से मनाया जाता है पर्व
बता दें कि लखनऊ में बड़े ही धूमधाम से छठ पर्व का यह त्यौहार मनाया जाता है. छठी मैया की पूजा अर्चना के लिए हजारों की संख्या में घाटों पर भीड़ उमड़ती है. इस पर्व के दौरान झूलेलाल, गोमती घाट, गिलौला झील, कठौता झील और वॉटर फ्रंट जैसे स्थानों पर श्रद्धालु पूजा करने के लिए पहुंचते हैं.
पिछले काफी दिनों से लखनऊ नगर निगम और जिला प्रशासन गोमती तट समेत कई प्रमुख स्थानों पर छठ घाटों का निर्माण और साफ सफाई कर रहा है.
वाराणसी में जिला प्रशासन का बड़ा फैसला
छठ पर्व के लिए वाराणसी में जिला प्रशासन का बड़ा फैसला लिया गया है. आज 12वीं तक के सभी स्कूल 12 बजे तक ही चलेंगे. दोपहर 12 बजे के बाद पूरे शहर में रूट डायवर्जन होगा लागू. छठ महापर्व को देखते हुए वाराणसी जिलाधिकारी ने आदेश जारी किया. जिले के सभी बोर्ड के 12वीं तक के विद्यालय आज दोपहर 12 बजे तक ही संचालित होंगे. जिसके बाद छुट्टी कर दी जाएगी. यह निर्णय छठ पर्व के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और यातायात को सुगम बनाने के लिए लिया गया है. कल घोषित किया गया है अवकाश.
बिहार में छठ पर 29 अक्टूबर तक स्कूल की छुट्टी
बिहार में छठ पूजा बहुत बड़े स्तर पर मनाया जाता है. यहां पर 29 अक्टूबर तक स्कूल-कॉलेज बंद रखे गए हैं. दिवाली के मौके पर 18 अक्टूबर को स्कूल बंद किए गए थे, जो कि छठ पूजा पर 29 अक्टूबर तक बंद हैं.
यूपी-बिहार में छठ पर्व
बिहार-यूपी समेत उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में छठ पूजा की धूम है. यूपी के वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, बस्ती, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, मिर्जापुर, देवरिया, सोनभद्र,कुशीनगर में छठ पूजा धूमधाम से मनाई जाती है.