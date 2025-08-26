Ganesh Chaturthi 2025: हर साल भाद्रपद मास के शुक्‍ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का त्‍योहार मनाया जाता है. इसे भगवान गणेश के जन्‍मोत्‍सव के रूप में मनाया जाता है. 10 दिनों तक चलने वाले इस उत्‍सव में लोग अपने घरों में बप्‍पा की मूर्ति की स्‍थापना करते हैं. इस बार गणेश चतुर्थी 27 अगस्‍त को मनाई जाएगी. हिंदू धर्म में भगवान गणेश को सर्वप्रथम पूजा जाने वाले देवता माना जाता है. आइये जानते हैं भगवान गणेश के जन्‍म से जुड़ी कहानी...

ये है पौराणिक कथाएं

पौराणिक कथाओं के मुताबिक, एक बार माता पार्वती को स्‍नान करना था. उन्‍हें किसी द्वारपाल के रूप में नियुक्‍त करना था, ताकि स्‍नान के समय कोई अंदर न आ सके. इस दौरान माता पार्वती ने एक बालक का निर्माण कर उसे जीवन प्रदान किया था. यह बालक भगवान गणेश थे. माता पार्वती ने बालक से कहा था कि जब तक वह स्‍नान कर रही हैं, तब तक किसी को भी अंदर आने की अनुमति न दी जाए. भगवान गणेश आदेश के अनुसार द्वारपाल की तरह पहरा दे रहे थे.

माता पार्वती ने दिया था आदेश

इस दौरान भगवान शिव वहां आ गए और अंदर जाने की कोशिश करने लगे. गणेश जी ने उन्‍हें रोका तो भगवान भोलेनाथ गुस्‍से में आ गए. जब गणेश ने माता पार्वती के आदेश के बारे में जानकारी दी तो भगवान शिव ने इसे अपनी प्रतिष्‍ठा का अपमान समझा. गुस्‍से में आकर भगवान शिव ने गणेश पर त्रिशूल से वारकर सिर धड़ से अलग कर दिया. माता पार्वती को इस बात की जानकारी हुई तो वह बहुत दुखी हो गई. माता पार्वती ने ब्रह्मांड को नष्ट करने की चेतावनी तक दे डाली. बाद में भगवान शिव ने हाथी के सिर को गणेश के धड़ से जोड़ दिया और उन्हें नया जीवन प्रदान किया.

भगवान गणेश को म‍िला था आशीर्वाद

भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले उनकी पूजा की जाएगी. यही वजह है कि किसी भी शुभ काम से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है. चाहे शादी हो या कोई भी शुभ कार्य. शिवपुराण के मुताबिक, माता पार्वती ने एक बार अपने शरीर पर मैल हटाने के लिए हल्‍दी लगाई थी. जब उन्‍होंने हल्‍की उबटन उतारी तो उससे एक पुतला बना दिया और फ‍िर उसमें प्राण डाल दिए. इस तरह से भगवान गणेश का जन्‍म हुआ.

भगवान गणेश का जन्‍म कहां हुआ?

भगवान गणेश का जन्म उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थिति झील डोडीताल के पास हुआ था. यह स्थान समुद्रतल से 3,310 मीटर की ऊंचाई पर है. यहां स्‍थापित मंदिर को भगवान गणेश की जन्मस्थली माना जाता है. वहीं, मंदिर के सामने स्थित ताल से भी एक बड़ा रहस्य जुड़ा हुआ है. यहां भगवान गणेश अपनी माता पार्वती के साथ विराजमान हैं.

