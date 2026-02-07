काशी का रहस्यमयी कुआं, जो परछाई से बताता है 'मौत की तारीख', भगवान चंद्रदेव से जुड़ी है पौराणिक मान्यता

Varanasi Mysterious Well: शास्त्रों के अनुसार काशी जिसे अब वाराणसी के नाम से जाना जाता है, भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी है. काशी विश्वनाथ मंदिर के अलावा भी यहां गली-गली छोटे-छोटे मंदिर और शिवालय हैं. लेकिन शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि काशी में एक 'मौत वाला कुआं' भी है, जहां परछाई उम्र की सीमा बताती है.
जयपाल/वाराणसी: धर्म की नगरी काशी में वैसे तो हर कंकड़ में शंकर हैं, लेकिन यहां एक ऐसा रहस्यमय कुआं भी है जहां विज्ञान हार जाता है और शुरू होता है 'काल' का रहस्य. एक ऐसा कुआं जो परछाईं देखकर बता देता है कि किसी इंसान के जीवन के कितने दिन बचे हैं. ट
मौत की सटीक बताने वाला कुआं
मोक्ष की नगरी काशी की गलियों में जीवन का उत्सव है, तो घाटों पर मृत्यु का सत्य. लेकिन इसी काशी के बीचों-बीच स्थित है 'सिद्धेश्वरी पीठ'. यहां के आंगन में मौजूद 'चंद्रकूप' कोई साधारण कुआं नहीं है. कहा जाता है कि यह कुआं इंसान की मौत की सटीक तारीख बताता है. यानी कि किसी इंसान की उम्र कितनी लंबी है.
कुएं में परछाई न दिखाई दे तो...
मान्यता है कि अगर आप इस कुएं के पानी में झांकें और आपको अपनी परछाईं दिखाई न दे, तो समझ लीजिए कि आपके पास सिर्फ 6 महीने का समय शेष है. सदियों से लोग यहां अपनी किस्मत और उम्र का 'टेस्ट' करने आते हैं.
यहां आने वाले लोगों की मान्यता है कि यह चंद्रकूप स्वयं चंद्रदेव द्वारा स्थापित है. यहां की शक्ति ऐसी है कि व्यक्ति का ओरा अगर क्षीण हो जाए, तो जल में प्रतिबिंब नहीं बनता. शास्त्र कहते हैं कि जिसे यहां छाया न दिखे, उसकी मृत्यु 6 मास के भीतर निश्चित है.
महाकाल का संकेत - परछाई
हैरानी की बात यह है कि दोपहर की तीखी धूप में भी, जब परछाईं सबसे गहरी होनी चाहिए, कई लोगों को इस पानी में अपना अक्स दिखाई नहीं देता. विज्ञान इसे 'ऑप्टिकल इल्यूजन' या 'लाइट रिफलेक्शन' कह सकता है, लेकिन काशी के विश्वास में यह 'महाकाल' का संकेत है.
चंद्रदेव से जुड़ी है मान्यता
इस कुएं का संबंध चंद्रदेव से है. यह कुआं चंद्रदेव ने भगवान शिव के आशीर्वाद से बनवाया था. कहा जाता है कि चंद्रदेव ने इसी स्थान पर घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया था और अपने क्षय रोग से मुक्ति पाई थी. इसीलिए, जिन्हें यहां अपनी परछाईं नहीं दिखती, वे पास ही स्थित 'चंद्रेश्वर महादेव' की पूजा करते हैं ताकि आने वाले संकट को टाला जा सके.
कहां है ये रहस्मयी और चमत्कारी कुआं
यह कुआं सिद्धेश्वरी मंदिर (सिद्धेश्वर महादेव मंदिर) के प्रांगण में स्थित है. यह कुआं चौक क्षेत्र में विश्वनाथ गली के पास स्थित है.
