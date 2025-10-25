Chhath Puja 2025: कौन हैं छठी मइया?, सूर्यदेव के साथ होती है प्रकृति की देवी की पूजा

Chhathi Maiya Important Facts: दीपावली के 6 दिन बाद छठ पर्व मनाया जाता है. इस पर्व पर छठी मइया और सूर्य देव की उपासना की जाती है. इस साल 25 अक्टूबर, शनिवार से नहाय-खाय के साथ चार दिवसीय अनुष्ठान के साथ कार्तिक छठ पर्व 2025 शुरू हो रहा है. इस दिन छठ व्रती नियम-धर्म से सात्विक भोजन बनाकर प्रसाद स्वरूप ग्रहण करेंगे. छठी मइया को ध्यान कर छठ पूजा 2025 का संकल्प नहाय-खाय पर ही लेने का विधान है.

मानस पुत्री

पौराणिक कथाओं के अनुसार, छठी मइया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं. ब्रह्माजी ने सृष्टि की रचना करते हुए खुद को दो भागों में विभाजित किया था. एक भाग पुरुष एक रूप में और दूसरा प्रकृति के रूप में था. साथ ही प्रकृति वाले भाग ने खुद को 6 हिस्सों में बाटा था. इसमें से एक मातृ देवी थीं जिहें देवसेना के नाम से भी जाना जाता है. यही देव सेना छठी माता के नाम से पूजी जाती हैं.

छठी मइया का विवाह?

पुराणों के मुताबिक, छठी मइया के पति का नाम कार्तिकेय है. शिव जी और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय छठी माता के अर्धांग हैं. पौराणिक कथाओं के मुताबिक, जब भगवान शिव (भगवान शिव के प्रतीक) और माता पार्वती ने कार्तिकेय भगवान से विवाह करने के लिए कहा तब उन्होंने यह शर्त रखी कि उन्हें ऐसी पत्नी चाहिए जिसमें करुणा भी हो और वह शस्त्र कला में निपुण भी हो.

सूर्य देव की बहन

तब शिव-शक्ति ने छठी मइया का विवाह कार्तिकेय जी से करा दिया था. पौराणिक कथाओं के मुताबिक, छठी मैया सूर्य देव की बहन हैं. यही वजह है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से सप्तमी तिथि छठ पूजा की जाती है. जिसे हम छठ पूजा के नाम से जानते हैं. वहीं सूर्य और छठी मइया को त्योहार की देवी के रूप में पूजा जाता है. छठी देवी जिनको प्रकृति के छठे रूप में पूजते हैं.

36 घंटे का उपवास

बता दें कि छठ पर्व की शुरुआत नहाय खाय से होती है. छठ पर महिलाएं निर्जला 36 घंटे का उपवास रखती हैं. छठ पर्व हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से लेकर सप्तमी तिथि तक मनाया जाता है. पर्व की शुरुआत नहाय खाय से होती है, जो कार्तिक माह के शुक्‍ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है.

खरना मनाया जाएगा

इसके अगले दिन खरना मनाया जाता है. कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्‍ठी तिथि को डूबते सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है. वहीं, सप्तमी तिथि को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है. उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ पूजा का समापन होता है. व्रती खरना पूजा के बाद लगातर 36 घंटे तक निर्जला उपवास करती हैं.

