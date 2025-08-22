26 या 27 अगस्‍त, कब है गणेश चतुर्थी? क्‍या यूपी में बंद रहेंगे स्‍कूल-कॉलेज
Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Aug 22, 2025, 10:52 PM IST
सांकेतिक तस्‍वीर
Ganesh Chaturthi 2025: भगवान गणेश के जन्‍म के उत्‍सव को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है. गणेश चतुर्थी का पर्व महाराष्‍ट्र में काफी धूम धाम से मनाया जाता है. वहीं, यूपी समेत अन्‍य राज्‍यों में भी इसे मनाया जाता है. तो आइये जानते हैं इस बार गणेश चतुर्थी कब पड़ रही हैं?. साथ ही यूपी में गणेश चतुर्थी पर स्‍कूलों में छुट्टी रहेगी. 

इस बार कब है गणेश चतुर्थी? 
जानकारी के मुताबिक, इस बार गणेश चतुर्थी का पर्व 27 अगस्‍त 2025 को मनाया जाएगा. हिंदू पंचांग के अनुसार, भाद्रपद माह की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 26 अगस्त को दोपहर 01 बजकर 54 मिनट से होगी. समापन 27 अगस्त को दोपहर 03 बजकर 44 मिनट पर होगा. पंचांग विशेषज्ञों के अनुसार, गणेश चतुर्थी का पर्व 27 अगस्त को शुरू होगा और इसी दिन गणेश स्थापना की जाएगी. 

गणेश चतुर्थी पर बंद रहेंगे स्‍कूल? 
अब सवाल उठता है कि 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी पर उत्तर प्रदेश में स्‍कूलों में छुट्टी रहेगी या नहीं. जानकारी के मुताबिक, यूपी में गणेश चतुर्थी पर स्‍कूलों में अवकाश नहीं रहेगा. यूपी शिक्षा विभाग की ओर से जारी छुट्टियों के कैलेंडर में इस दिन छुट्टी नहीं दी गई है. ऐसे में यूपी के स्कूल खुलेंगे. कुछ प्राइवेट स्कूलों में गणेश चतुर्थी के अवसर पर अवकाश जरूर रहेगा, लेकिन इसकी जानकारी प्राइवेट स्कूल ही अपने छात्रों को देंगे. 

ये है मान्‍यता 
मान्‍यता है कि गणेश चतुर्थी पर गणपति बप्‍पा की पूजा अर्चना करने पर हर मनोकामना पूर्ण होती है. गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की उपासना करने से आर्थिक उन्नति होती है. गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है. कई प्रमुख जगहों पर भगवान गणेश की बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाती है. नौ दिन बाद गानों और बाजों के साथ गणेश प्रतिमा को किसी तालाब या नदी के जल में विसर्जित किया जाता है. 

;