3 या 4 मार्च कब है होली? रंगों के त्योहार पर लगा 'ग्रहण', यूपी वालों दूर कर लें कंफ्यूजन

Holi 2026 Date: होलिका दहन फाल्गुन महीने की पूर्णिमा की रात को किया जाता है. अगले दिन फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ही रंगों की होली खेली जाती है लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा.

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Feb 16, 2026, 07:57 PM IST
Holi 2026 Date: रंगों का त्योहार होली की तैयारियां शुरू हो गई हैं. इस बार होली का त्योहार कब मनाया जाएगा, इसको लेकर असमंजस बना हुआ है. इसके पीछे की वजह इस साल फाल्गुन पूर्णिमा पर लगने वाला चंद्र ग्रहण है. हर साल फाल्गुन महीने की पूर्णिमा पर होलिका दहन होता है. अगले दिन होली खेली जाती है. आइए होली की सही डेट को लेकर कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं.   

होलिका दहन कब होगा? 
हिंदू पंचांग के अनुसार, होलिका दहन फाल्गुन महीने की पूर्णिमा की रात को किया जाता है. अगले दिन फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ही रंगों की होली खेली जाती है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि 2 मार्च को शाम 5 बजकर 55 मिनट से शुरू होगी. जबकि इस तिथि की समाप्ति 3 मार्च को शाम 5 बजकर 07 मिनट पर होगी. ऐसे में उदया तिथि के अनुसार, इस साल होलिका दहन 2 मार्च को होगा.  

कब खेली जाएगी होली? 
वहीं, रंगों की होली 3 मार्च को नहीं, बल्कि 4 मार्च 2026 को मनाई जाएगी. हिंदू पंचांग के अनुसार, 2026 में फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है. ऐसे में चंद्र ग्रहण वाले दिन होली नहीं खेली जाएगी. ऐसे में होलिका दहन के दो दिन बाद चार मार्च को होली खेली जाएगी. शास्त्रों के अनुसार, चंद्र ग्रहण के दौरान और सूतक काल में कोई भी शुभ काम नहीं होता है. ऐसे में होलिका दहन 2 मार्च के बाद तीन मार्च को अगले दिन होली नहीं खेली जाएगी. 

सूतक काल में पूजा पाठ की भी मनाही 
ऐसे में ज्योतिषाचार्य भी चार मार्च को होली खेलने की सलाह दे रहे हैं. सूतक काल में पूजा पाठ आदि भी नहीं करना चाहिए. ऐसे में तीन मार्च को कुछ भी नहीं होगा. गणनाओं के मुताबिक, भारत में चंद्रमा शाम करीब 5:59 बजे उदय होगा. उसी वक्त से ग्रहण का मोक्ष काल दिखाई देगा, जो शाम लगभग 6:47 बजे तक रहेगा. 3 मार्च को सुबह करीब 6:20 बजे से सूतक काल मान्य रहेगा. यह चंद्रग्रहण भारत के अलावा, कई और देशों में भी दिखाई देगा. 

होलिका दहन का शुभ मुहूर्त
हिंदू पंचांग के मुताबिक, साल 2026 में होलिका दहन के लिए शुभ मुहूर्त 2 मार्च को शाम 6 बजकर 51 मिनट से लेकर रात 9 बजकर 18 मिनट तक रहेगा. इस मुहूर्त में होलिका दहन करने से शुभ फल फल प्राप्त होगा. 

यह भी पढ़ें : काशी का रहस्यमयी कुआं, जो परछाई से बताता है 'मौत की तारीख', भगवान चंद्रदेव से जुड़ी है पौराणिक मान्यता

यह भी पढ़ें : 18 या 19 फरवरी, यूपी में कब है फुलेरा दूज? ब्रज से जुड़ी है इस त्योहार की पौराणिक कथा, नोट करें डेट और शुभ मुहूर्त!

