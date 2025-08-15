Janmashtami 2025: भगवान श्रीकृष्‍ण ने आधी रात में क्‍यों लिया था जन्‍म? जानें इस जन्माष्टमी कान्‍हा के जन्‍म से जुड़ी कहानी
Janmashtami 2025: भगवान श्रीकृष्‍ण ने आधी रात में क्‍यों लिया था जन्‍म? जानें इस जन्माष्टमी कान्‍हा के जन्‍म से जुड़ी कहानी

Janmashtami Katha: भगवान श्रीकृष्‍ण ही कंस को मार सकते थे. हालांकि, कंस को पहले से ही भविष्‍यवाणी हो गई थी कि बहन देवकी और वासुदेव का आठवां पुत्र ही तुम्‍हारा वध करेगा. इसके बाद कंस ने देवकी और वासुदेव को जेल में बंद करवा दिया.  

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Amitesh Pandey |Last Updated: Aug 15, 2025, 07:25 PM IST
Janmashtami Katha: यमुना नदी के किनारे बसा मथुरा शहर भगवान श्रीकृष्‍ण की जन्‍मस्‍थली है. मथुरा में आज भी भगवान श्रीकृष्‍ण की लीलाओं की गूंज सुनाई देती है. मानो आज भी भगवान श्रीकृष्‍ण मथुरा की गलियों में घूम रहे हों. इस कृष्‍ण जन्‍मष्‍टमी पर आइये जानते हैं भगवान श्रीकृष्‍ण की जन्‍म की कहानी?... 

भगवान श्रीकृष्‍ण के जन्‍म से जुड़ी कहानी...
यह कहानी शुरू होती है द्वापर युग में, जब मथुरा पर क्रूर और अत्याचारी राजा कंस का राज था. कंस की बहन देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ. कंस अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था, पर जब वह देवकी को विदा कर रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई, "हे कंस! जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी की आठवीं संतान तेरे वध का कारण बनेगी." यह सुनकर कंस डर गया और उसने अपनी बहन और बहनोई को कारागार में डाल दिया.

भाद्रपद मास की कृष्‍ण पक्ष की अष्‍टमी को हुआ भगवान श्रीकृष्‍ण का जन्‍म 
एक-एक करके देवकी की सात संतानों को कंस ने निर्दयतापूर्वक मार डाला. जब देवकी के गर्भ में आठवीं संतान का जन्म होने वाला था. तब चारों ओर भय का माहौल था. भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, मध्यरात्रि का समय था. घनघोर अंधेरा छाया हुआ था. बिजली कड़क रही थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी. इसी समय, कंस के कारागार में श्रीकृष्ण का जन्म हुआ. जन्म होते ही कारागार के सभी ताले अपने आप खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए. वासुदेव को भगवान के दर्शन हुए और उन्होंने वासुदेव को आदेश दिया कि वे उन्हें गोकुल में अपने मित्र नंद बाबा के घर छोड़ आएं.

टोकरी में रखकर यमुना को पार किया
भगवान के आदेश का पालन करते हुए वासुदेव ने एक टोकरी में श्रीकृष्ण को रखा और सिर पर लेकर यमुना नदी पार करने चले. यमुना नदी उफान पर थीं, पर जैसे ही श्रीकृष्ण के पैर नदी के जल को छूए, नदी शांत हो गई. वासुदेव बिना किसी बाधा के यमुना पार कर गए. गोकुल पहुंचकर उन्होंने देखा कि यशोदा मैया ने एक कन्या को जन्म दिया है. वासुदेव ने श्रीकृष्ण को यशोदा मैया के पास लिटा दिया और उस कन्या को लेकर वापस मथुरा आ गए. 

जेल के ताले अपने आप बंद हो गए
जैसे ही वासुदेव कारागार में पहुंचे, सभी ताले फिर से लग गए और पहरेदार जाग गए. कंस को जब आठवीं संतान के जन्म की खबर मिली, तो वह तुरंत कारागार में आया. उसने जैसे ही कन्या को मारने के लिए उठाया, वह कन्या उसके हाथ से छूट गई और देवी का रूप धारण कर आकाश में गर्जी, "अरे मूर्ख! तेरा वध करने वाला तो गोकुल पहुंच चुका है. इस प्रकार श्रीकृष्ण ने जन्म लिया और अपने बालपन की लीलाओं को गोकुल में रचकर कंस के अत्याचारों से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया.

