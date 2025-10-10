Advertisement
Religion UP

यूपी में सबसे पहले इस जिले में नजर आएगा करवाचौथ का चांद, बाकी इन शहरों में करना होगा इंतजार

Chandrodaya Time in UP Cities:  दिनभर निर्जला व्रत रखने के बाद शाम ढलते ही चांद निकलने का इंतजार करती हैं. ऐसे में आइये जानते हैं उत्‍तर प्रदेश में सबसे पहले किस जिले में चांद निकलेगा?.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 10, 2025, 04:19 PM IST
सांकेतिक तस्‍वीर AI की है
10 October 2025 Chandrodaya Time in UP Cities: करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को चांद का बेसब्री से इंतजार रहता है. दिनभर निर्जला व्रत रखने के बाद शाम ढलते ही चांद निकलने का इंतजार करती हैं. ऐसे में आइये जानते हैं उत्‍तर प्रदेश में सिटीवाइज चांद निकलने का समय?. साथ ही यूपी में सबसे पहले किस जिले में चांद निकलेगा?..... 

करवा चौथ पूजा टाइम‍िंग 
करवा चौथ को करक चतुर्थी भी कहा जाता है. करवा चौथ पर म‍िट्टी के बर्तन से पूजा का विशेष महत्‍व होता है. करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को पूजा आदि के बाद दान देने का भी महत्‍व है. जानकारी के मुताबिक, इस बार करवा चौथ पूजा का का शुभ मुहूर्त शाम 5 बजकर 57 म‍िनट से शाम 07 बजकर 11 म‍िनट तक रहेगा. 

पूजा के लिए रहेगा इतना वक्‍त 
पंचांग के अनुसार, करवा चौथ की पूजा का शुभ समय शाम 5:57 बजे से 7:11 बजे तक रहेगा. पूजा का कुल समय लगभग 1 घंटा 14 मिनट का होगा. इसी अवधि में महिलाएं करवा माता और भगवान शिव-पार्वती की आराधना करेंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

किस शहर में कितने बजे निकलेगा चांद
शहर का नाम                               समय  
कानपुर                                       9:15 बजे
अयोध्या                                      9:01 बजे 
मथुरा                                          8:13 बजे
नोएडा                                         8:13 बजे
बरेली                                           8:38 बजे
सीतापुर                                        8:12 बजे
अमरोहा                                       8:12 बजे
हरदोई                                          8:13 बजे
रामपुर                                          8:13 बजे
झांसी                                            8:13 बजे
वृंदावन                                         8:10 बजे
मुरादाबाद                                      7:57 बजे
पीलीभीत                                       6:28 बजे
बदायूं                                           8:15 बजे
वाराणसी                                      8:16 बजे
गाजियाबाद                                   9:15 बजे
गोरखपुर                                       9:15 बजे
लखनऊ                                       9:15 बजे
प्रयागराज                                      9:15 बजे
आगरा                                          8:13 बजे 

यह भी पढ़ें : सीता और द्रौपदी भी रखती थीं करवा चौथ का व्रत? यूपी से है खास कनेक्शन.. शास्त्रों में छिपा है जवाब!

यह भी पढ़ें :  करवा चौथ का चांद मेरठ में कब दिखेगा, व्रत रखने वाली महिलाएं नोट कर लें समय, कहीं बादलों की टोली न कर दे शरारत

