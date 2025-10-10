यूपी में सबसे पहले इस जिले में नजर आएगा करवाचौथ का चांद, बाकी इन शहरों में करना होगा इंतजार

10 October 2025 Chandrodaya Time in UP Cities: करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को चांद का बेसब्री से इंतजार रहता है. दिनभर निर्जला व्रत रखने के बाद शाम ढलते ही चांद निकलने का इंतजार करती हैं. ऐसे में आइये जानते हैं उत्‍तर प्रदेश में सिटीवाइज चांद निकलने का समय?. साथ ही यूपी में सबसे पहले किस जिले में चांद निकलेगा?.....

करवा चौथ पूजा टाइम‍िंग

करवा चौथ को करक चतुर्थी भी कहा जाता है. करवा चौथ पर म‍िट्टी के बर्तन से पूजा का विशेष महत्‍व होता है. करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को पूजा आदि के बाद दान देने का भी महत्‍व है. जानकारी के मुताबिक, इस बार करवा चौथ पूजा का का शुभ मुहूर्त शाम 5 बजकर 57 म‍िनट से शाम 07 बजकर 11 म‍िनट तक रहेगा.

पूजा के लिए रहेगा इतना वक्‍त

पंचांग के अनुसार, करवा चौथ की पूजा का शुभ समय शाम 5:57 बजे से 7:11 बजे तक रहेगा. पूजा का कुल समय लगभग 1 घंटा 14 मिनट का होगा. इसी अवधि में महिलाएं करवा माता और भगवान शिव-पार्वती की आराधना करेंगी.

किस शहर में कितने बजे निकलेगा चांद

शहर का नाम समय

कानपुर 9:15 बजे

अयोध्या 9:01 बजे

मथुरा 8:13 बजे

नोएडा 8:13 बजे

सीतापुर 8:02 बजे

बरेली 8:38 बजे

सीतापुर 8:12 बजे

अमरोहा 8:12 बजे

हरदोई 8:13 बजे

रामपुर 8:13 बजे

झांसी 8:13 बजे

वृंदावन 8:10 बजे

मुरादाबाद 7:57 बजे

पीलीभीत 6:28 बजे

बदायूं 8:15 बजे

वाराणसी 8:16 बजे

गाजियाबाद 9:15 बजे

गोरखपुर 9:15 बजे

लखनऊ 9:15 बजे

प्रयागराज 9:15 बजे

आगरा 8:13 बजे

