14 या 15 फरवरी कब है महाशिवरात्रि? दो दिन पड़ रही चतुर्दशी, दूर कर लें कंफ्यूजन

Mahashivratri 2026: फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर महाशिवरात्रि मनाई जाती है. इस बार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि दो दिन पड़ रही है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 08, 2026, 08:27 PM IST
Mahashivratri 2026 Mei Kab Hai: फाल्गुन का महीना शुरू हो गया है. फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि पर महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है. इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था. महाशिवरात्रि पर शिव मंदिरों में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. महाशिवरात्रि पर व्रत का भी विशेष महत्व है. आइए जानते हैं इस बार महाशिवरात्रि कब है?. 

इस बार कब है महाशिवरात्रि
फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर महाशिवरात्रि मनाई जाती है. इस बार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 15 फरवरी के दिन शाम 05:04 बजे पर हो रही है. इस तिथि का समापन 16 फरवरी को शाम 05:34 बजे पर हो जाएगा. इस हिसाब से इस साल महाशिवरात्रि का पर्व 15 फरवरी को मनाया जाएगा.

महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक का महत्व 
महाशिवरात्रि पर भगवान भोले नाथ को जलाभिषेक किया जाता है. इस बार महाशिवरात्रि पर सुबह 08:24 बजे से 09:48 बजे तक रहेगा. वहीं, लाभ-उन्नति मुहूर्त सुबह 09:48 बजे से 11:11 बजे तक रहेगा. अमृत-सर्वोत्तम मुहूर्त सुबह 11:11 बजे से दोपहर 12:35 बजे तक रहेगा. शाम को शुभ-उत्तम मुहूर्त 06:11 बजे से 07:47 बजे तक रहेगा. 

महाशिवरात्रि पर सार्वजनिक अवकाश
इस बार महाशिवरात्रि 15 फरवरी को मनाई जाएगी. इस दिन रविवार है. ऐसे में प्रदेशभर में सार्वजनिक अवकाश रहेगा. महाशिवरात्रि पर स्कूलों और कॉलेजों के साथ सभी सरकारी और निजी बैंक भी बंद रहेंगे. साथ ही सरकारी दफ्तरों को भी बंद रहेंगे. इस दिन शिव मंदिरों में भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है. इसके अलावा शाम को शिव बारात भी निकाली जाती है. 

महाशिवरात्रि पर कैसे करें पूजा 
महाशिवरात्रि के दिन सुबह उठकर पहले स्नान कर लें. इसके बाद साफ कपड़े पहन लें. व्रत का संकल्प लें. फिर घर या मंदिर में शिवलिंग पर जलाभिषेक करें. इसके बाद बेलपत्र, भस्म, सफेद फूल, धतूरा और अक्षत भी चढ़ा सकते हैं. ‘ॐ नमः शिवाय’ मंत्र का जाप भी कर सकते हैं. 

