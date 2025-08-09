Raksha bandhan 2025: उत्तर प्रदेश में रक्षाबंधन की धूम, भाई की कलाई पर बहनें बांध रही राखी, सीएम योगी ने दी की बधाई
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2873297
Zee UP-UttarakhandReligion UP

Raksha bandhan 2025: उत्तर प्रदेश में रक्षाबंधन की धूम, भाई की कलाई पर बहनें बांध रही राखी, सीएम योगी ने दी की बधाई

Raksha Bandhan 2025: आज रक्षाबंधन का त्योहार देशभर में धूमधाम से मनाया जा रहा है. आज के दिन बहनें अपने भाईयों को उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं.  बदले में भाई बहन को उसकी रक्षा का वचन देते हैं.

Written By  Preeti Chauhan|Last Updated: Aug 09, 2025, 08:19 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Raksha bandhan 2025
Raksha bandhan 2025

Raksha Bandhan 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को सावन पूर्णिमा के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है. आज बहनें अपने भाईयों की लंबी उम्र की भी कामना कर रही हैं. इस बार का ये प्यार भरा त्योहार और भी खास है, क्योंकि इस साल सालों बाद भद्रा का कोई साया नहीं है.  सीएम योगी ने प्रदेश वासियों  को रक्षाबंधन की बधाई दी है. उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा- स्नेह की पवित्र गांठ, विश्वास की मौन प्रतिज्ञा, भाई-बहन के अटूट प्रेम की जीवंत अभिव्यक्ति रक्षाबंधन की प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई! रक्षासूत्र की नन्ही डोर सिर्फ कलाई नहीं बांधती, आत्मा को जोड़ती है। यह हर युग में मर्यादा और आत्मीयता की अमर गाथा बुनती है।

सीएम योगी ने X पर किया पोस्ट 

राखी बांधने का शुभ मुहूर्त
वैदिक पंचांग के अनुसार, शुभ मुहूर्त शनिवार सुबह 5 बजकर 47 मिनट से शुरू हो गया और दोपहर 1.24 पर समाप्त हो जाएगा. यानी राखी बांधने के लिए 7 घंटे 37 मिनट का समय रहने वाला है. लेकिन ध्यान रहे कि इस बीच राहु काल भी पड़ने वाला है. 

रक्षाबंधन के दिन राहुकाल का समय
बता दें कि राहु काल सुबह 8.50 से 10.29 तक रहेगा. इस समय राखी नहीं बांधी जाएगी. वैदिक ज्योतिष के अनुसार, राहुकाल के दौरान राखी बांधना और किसी भी शुभ कार्य को करना उचित नहीं माना जाता है.

भाई की बैठने की दिशा
रक्षाबंधन पर राखी बांधते समय भाई का मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए.भाई को सिर रुमाल से ढ़कना चाहिए.भाई की दाहिने हाथ की कलाई में राखी बांधना शुभ होता है। 

 

TAGS

Raksha BandhanRaksha Bandhan 2025cm yogi

Trending news

Amroha News
रक्षाबंधन से पहले अमरोहा में बड़ा हादसा, राखी खरीद घर जा रहे बाइक सवार का एक्‍सीडेंट
kanpur Dehat
कानपुर देहात में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, शिव मंदिर में खंडित मिलीं मूर्तियां
cm yogi news today
सीएम योगी ने मानी बच्चियों की जिद, राखी बंधवाकर मिठाई खाई, फिर दिया ये उपहार
amroha Latest news
ब्रेक लगाता तो बचता नहीं... अमरोहा में 'मौत' को छूकर बच निकला बाइक सवार
Om Prakash Rajbhar
सपा में अगर कोई मर्द है तो....अखिलेश का नाम लेकर ओम प्रकाश राजभर ने किया बड़ा दावा
Muzaffarnagar news
सहेली बनी सईयां! शादी कर एक-दूसरे के साथ जीने मरने की खाईं कसमें, फिर लगाई ये गुहार
Kushinagar
मौत को दावत! कुशीनगर में दाई बनीं डॉक्‍टर, बेड पर लेटे मासूम को चढ़ा दिया ग्‍लूकोज
hathras news
3 दिन से कोबरा का घर में कब्जा... गांव में फैली दहशत, फिर जो हुआ उसने सबको दी राहत
Bareilly News
अब कभी मिलने नहीं आऊंगा... प्रेमिका से मिलने जा रहा युवक चढ़ा परिजनों के हत्थे
jalaun news
दो भाइयों का झगड़ा छुड़ाना पड़ा पुलिस को भारी, गांववालों ने टीम पर किया हमला
;