Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि का पहला दिन आज, सीएम योगी ने दी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं

shardiya Navratri 2025: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्रि परराज्यपाल ने इसे भारतीय संस्कृति का पर्व बताते हुए आत्म-अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा का संदेश बताया.
Trending Photos
Shardiya Navratri 2025: आज से शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है. इस पावन अवसर पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है. मुख्यमंत्री ने मां दुर्गा की उपासना के महत्व पर प्रकाश डाला और कामना की कि यह पर्व सभी के लिए मंगलमय हो। नवरात्रि मातृशक्ति के प्रति गहरी आस्था का प्रतीक है. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी प्रदेशवासियों को नवरात्रि पर शुभकामनाएं दी है.
सीएम ने दी शुभकामनाएं
ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी।
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते॥
सभी श्रद्धालुओं एवं प्रदेश वासियों को माँ भगवती जगदम्बा की आराधना व उपासना के पावन पर्व 'शारदीय नवरात्रि' की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं!
माँ सभी के जीवन को सुख, स्वास्थ्य और सौभाग्य के आशीर्वाद से अभिसिंचित करें, यही प्रार्थना है।
शुभ नवरात्रि! जय माता की!
ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी।
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते॥
सभी श्रद्धालुओं एवं प्रदेश वासियों को माँ भगवती जगदम्बा की आराधना व उपासना के पावन पर्व 'शारदीय नवरात्रि' की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं!
माँ सभी के जीवन को सुख, स्वास्थ्य और सौभाग्य के… pic.twitter.com/347naDNrk4
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) September 22, 2025
वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखराम्।
वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीम्॥
जगद्धात्री माँ भगवती की उपासना के पावन पर्व 'शारदीय नवरात्रि' के प्रथम दिवस पर माँ शैलपुत्री से प्रार्थना है कि सभी के जीवन में संयम, साहस और संकल्प का बीज अंकुरित हो। माँ की कृपा से अखिल विश्व सुख, शांति और समृद्धि की किरणों से आलोकित हो।
जय माँ शैलपुत्री!
वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखराम्।
वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीम्॥
जगद्धात्री माँ भगवती की उपासना के पावन पर्व 'शारदीय नवरात्रि' के प्रथम दिवस पर माँ शैलपुत्री से प्रार्थना है कि सभी के जीवन में संयम, साहस और संकल्प का बीज अंकुरित हो। माँ की कृपा से अखिल विश्व… pic.twitter.com/fkMru5yJ9y
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) September 22, 2025
सीएम शक्ति स्वरूप मां जगदंबा की विशेष पूजा अर्चना करते हैं. गोरखनाथ मंदिर में विशेष अनुष्ठान का आयोजन किया जाता है. गोरक्षपीठाधीश्वर योगी नवरात्र की अष्टमी तिथि में विधि विधान से महानिशा पूजन और हवन कर लोक मंगल की प्रार्थना करेंगे।
उत्तराखंड के सीएम ने भी दी शुभकामनाएं
माँ आदिशक्ति भगवती की उपासना को समर्पित शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।
नवरात्रि का प्रथम दिवस माँ शैलपुत्री को समर्पित है। माँ से प्रार्थना है कि आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली का संचार करें तथा हमारे प्रदेश की निरंतर प्रगति और जनकल्याण का मार्ग प्रशस्त करें।