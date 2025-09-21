यूपी के इस जिले में मां दुर्गा का मंदिर जहां त्रेतायुग से जल रही अखंड ज्योति, नवरात्रि में उमड़ता है भक्तों का सैलाब
यूपी के इस जिले में मां दुर्गा का मंदिर जहां त्रेतायुग से जल रही अखंड ज्योति, नवरात्रि में उमड़ता है भक्तों का सैलाब

Devi Patan Mandir, Balrampur:  यूपी के बलरामपुर जिले में मां देवीपाटन शक्तिपीठ है.  शारदीय नवरात्रि पर्व के लिए यहां तैयारियां पूरी हो गई हैं. यहां 15 दिन मेले का आयोजन किया जाता है.

 

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 21, 2025, 04:03 PM IST
Shardiya Navratri 2025 (पवन तिवारी): बलरामपुर जनपद के तहसील तुलसीपुर स्थित मां देवीपाटन शक्तिपीठ में कल से शुरू हो रहे शारदीय नवरात्रि पर्व को लेकर प्रशासन व मंदिर प्रबंधन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं. मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में साफ-सफाई की विशेष व्यवस्था की गई है. साथ ही पूरे परिसर को सीसीटीवी कैमरों से लैस कर दिया गया है.

51 शक्तिपीठों में से एक देवी पाटन मंदिर
धार्मिक महत्व के कारण देवीपाटन मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है. यहां साल में दो बार चैत्र और शारदीय नवरात्रि में विशाल मेला आयोजित होता है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करने आते हैं. इस बार भी शारदीय नवरात्रि महोत्सव में 15 दिवसीय मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसके लिए सुरक्षा और सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए गए हैं.

मेले की तैयारियां शुरू
मेले की तैयारी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जानकारी देते हुए महंत मिथलेश नाथ योगी ने बताया कि पूरे मेला परिसर और मंदिर क्षेत्र को 8 सेक्टरों में बांटा गया है, जहां पर सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है. श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 1200 से 1300 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है.

रात्रि विश्राम के लिए व्यवस्था
इसके अलावा मेले में स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अस्थायी शौचालय, पेयजल, स्वास्थ्य शिविर और पार्किंग स्थल बनाए गए हैं. महंत ने बताया कि नवरात्रि में दूर-दराज से आने वाले भक्तों को रात्रि विश्राम की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इस बार मंदिर प्रशासन की ओर से विश्राम स्थलों की भी व्यवस्था की गई है.

नवरात्रि को लेकर भक्तों में उत्साह
प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा और सुविधाओं के दृष्टिकोण से इस बार का आयोजन और भी बेहतर होगा. भक्तों में भी नवरात्रि को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है और उम्मीद है कि इस बार लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां के दर्शन करने पहुंचेंगे.

मां पाटेश्वरी देवी पाटन मंदिर महत्व
मां पाटेश्वरी देवी पाटन मंदिर में दर्शन के लिए देश-विदेश से श्रद्धालु आते हैं. यह मंदिर अलौकिक इतिहास समेटे है. मान्यता है कि इसी स्थान पर देवी सती का कंधा गिरा था. साथ ही पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहां त्रेतायुग से मां दुर्गा की अखंड ज्योति जल रही है और मंदिर के गर्भगृग से पाताल तक अति प्राचीन सुरंग बनी है.

 

balrampur news

