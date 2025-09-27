Balrampur News: युगों-युगों से जल रहा ये अखंड धूना, भस्म लगाने से दूर होते हैं कष्ट, पढ़ें क्या है मान्यता?

Balrampur News: इन दिनों शारदीय नवरात्र चल रहा है. ऐसे में भक्त मां की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं. 51 शक्तिपीठों में शामिल बलरामपुर स्थित मां पाटेश्वरी देवीपाटन आस्था का केंद्र बना हुआ है. जहां दुनियाभर से हर दिन बड़ी संख्या में भक्त अपनी हाजिरी लगाने पहुंच रहे हैं. यह मंदिर न सिर्फ मां सती का स्थल है, बल्कि इसे महायोगी गुरु गोरखनाथ की तपोस्थली के रूप में भी ख्याति प्राप्त है.

क्या है धार्मिक मान्यता?

धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से महायोगी गुरु गोरखनाथ ने यहां सालों तक कठोर तपस्या की थी. साधना के दौरान उन्होंने जो धूना प्रज्वलित किया था, वह आज भी अखंड रूप से जल रहा है. यह धूना त्रेता युग से निरंतर प्रज्वलित हो रहा है. इसे 'अखंड ज्योति' भी कहा जाता है. मंदिर में पहुंचने वाले भक्त मां पाटेश्वरी के दर्शन के बाद अखंड धूने का दर्शन और पूजन करना अपनी तीर्थ यात्रा का अनिवार्य हिस्सा मानते हैं.

भक्तों के जीवन से दूर होते हैं दुख

मान्यता है कि अखंड धूने का दर्शन और उसकी भस्म को माथे पर लगाने से सभी प्रकार के कष्ट और नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं. श्रद्धालु इस भस्म को प्रसाद के रूप में अपने घर भी ले जाते हैं. अखंड धूने पर काल भैरव का विशेष स्थान है. अगर कोई यहां मनोकामना मांगता है तो वह जरुर पूरी होती है. इतना ही नहीं भक्तों के दुख भी दूर हो जाते हैं. तंत्र साधना में भी इस धूने का विशेष महत्व बताया गया है.

अखंड धूने का भभूति

कहते हैं इस अखंड धूने का जो भी दर्शन करता है, उसकी नकारात्मक ऊर्जा अखंड धूने के दर्शन के साथ नष्ट हो जाती है. इसलिए यहां लोग बड़ी संख्या में अखंड धूने का दर्शन करते हैं और भगवती लेते हैं. श्रद्धालु इस अखंड धुन में प्रवेश करते समय सिर पर रूमाल या कोई कपड़ा रखते हैं. कहा जाता है कि यहां नंगे सिर जाना वर्जित है. नवरात्रि और विशेष दिनों में बड़ी संख्या में तांत्रिक व पुरोहित यहां विशेष पूजन अखंड धूने का भभूति लेकर करते हैं.

सदियों से चली आ रही परंपरा

नेपाल समेत भारत के कोने-कोने से भक्त यहां मां पाटेश्वरी के दर्शन करने और महायोगी को खिचड़ी अर्पित करने आते हैं. मकर संक्रांति पर जो श्रद्धालु गोरखपुर स्थित गोरखपीठ नहीं पहुंचते, वो देवीपाटन में महायोगी गोरखनाथ को खिचड़ी अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं. मां पाटेश्वरी के दर्शन के बाद महायोगी गुरु गोरखनाथ द्वारा प्रज्वलित अखंड धूने का दर्शन करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है.

