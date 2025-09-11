Rishikesh News: रिहायशी क्षेत्र में रेंगता दिखा 15 फीट लंबा किंग कोबरा, 'नागराज' को देखकर दहशत में लोग

Rishikesh News: ऋषिकेश के बैराज कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब 15 फीट लंबा किंग कोबरा रेंगता दिखा. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पढ़िए पूरी डिटेल...
Trending Photos
Rishikesh News/अमित कंडियाल: ऋषिकेश के बैराज कॉलोनी में किंग कोबरा दिखा. जिसे देखकर जान बचाने के लिए लोग इधर-उधर भागने लगे. फिर इलाके में अफरा-तफरी मच गई. जब इसकी सूचना स्थानीय पार्षद अभिनव सिंह मलिक को मिली तो आनन-फानन में पार्षद मौके पर पहुंचे और वन विभाग को इसकी सूचना दी.
सूचना के बाद वनकर्मी कमल राजपूत अपनी टीम के साथ बैराज कॉलोनी पहुंचे. फिर यह टीम किंग कोबरा को पकड़ने में जुट गई. कड़ी मशक्कत के बाद 15 फिट लंबे किंग कोबरे को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया.
क्या बोले पार्षद अभिनव सिंह?
पार्षद अभिनव सिंह मलिक का कहना है कि किंग कोबरा पहले सुबह के समय बैराज कॉलोनी में दिखाई दिया, लेकिन जब तक वन कर्मी मौके पर पहुंचे तब तक सांप कहीं छुप गया. फिर शाम के समय सांप दिखाई दिया तो वन कर्मचारी कमल राजपूत ने सांप को पड़कर जंगल में छोड़ दिया. जिससे लोगों ने राहत की सांस ली.
जहरीला सांप होता है किंग कोबरा
वन कर्मचारी कमल राजपूत का कहना है कि किंग कोबरा बहुत ही जहरीला सांप होता है. अगर यह सांप किसी को काट ले तो समय पर उपचार नहीं मिलने से उसकी मौत हो सकती है. फिलहाल किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है. बरसात होने के चलते सांप बिलों से बाहर निकाल कर आबादी वाले क्षेत्र में आजकल पहुंच रहे हैं.
यह भी देखें: Aligarh Video: सड़क पर घूमता दिखा मगरमच्छ, ये नजारा देख दहशत में लोग