Rishikesh News: रिहायशी क्षेत्र में रेंगता दिखा 15 फीट लंबा किंग कोबरा, 'नागराज' को देखकर दहशत में लोग
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2917564
Zee UP-Uttarakhandऋषिकेश

Rishikesh News: रिहायशी क्षेत्र में रेंगता दिखा 15 फीट लंबा किंग कोबरा, 'नागराज' को देखकर दहशत में लोग

Rishikesh News: ऋषिकेश के बैराज कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब 15 फीट लंबा किंग कोबरा रेंगता दिखा. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Sep 11, 2025, 11:35 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rishikesh News
Rishikesh News

Rishikesh News/अमित कंडियाल: ऋषिकेश के बैराज कॉलोनी में किंग कोबरा दिखा. जिसे देखकर जान बचाने के लिए लोग इधर-उधर भागने लगे. फिर इलाके में अफरा-तफरी मच गई. जब इसकी सूचना स्थानीय पार्षद अभिनव सिंह मलिक को मिली तो आनन-फानन में पार्षद मौके पर पहुंचे और वन विभाग को इसकी सूचना दी.

सूचना के बाद वनकर्मी कमल राजपूत अपनी टीम के साथ बैराज कॉलोनी पहुंचे. फिर यह टीम किंग कोबरा को पकड़ने में जुट गई. कड़ी मशक्कत के बाद 15 फिट लंबे किंग कोबरे को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया. 

क्या बोले पार्षद अभिनव सिंह?
पार्षद अभिनव सिंह मलिक का कहना है कि किंग कोबरा पहले सुबह के समय बैराज कॉलोनी में दिखाई दिया, लेकिन जब तक वन कर्मी मौके पर पहुंचे तब तक सांप कहीं छुप गया. फिर शाम के समय सांप दिखाई दिया तो वन कर्मचारी कमल राजपूत ने सांप को पड़कर जंगल में छोड़ दिया. जिससे लोगों ने राहत की सांस ली.

Add Zee News as a Preferred Source

जहरीला सांप होता है किंग कोबरा
वन कर्मचारी कमल राजपूत का कहना है कि किंग कोबरा बहुत ही जहरीला सांप होता है. अगर यह सांप किसी को काट ले तो समय पर उपचार नहीं मिलने से उसकी मौत हो सकती है. फिलहाल किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है. बरसात होने के चलते सांप बिलों से बाहर निकाल कर आबादी वाले क्षेत्र में आजकल पहुंच रहे हैं.

यह भी देखें: Aligarh Video: सड़क पर घूमता दिखा मगरमच्छ, ये नजारा देख दहशत में लोग

TAGS

king cobra viral videoViral VideoRishikesh news

Trending news

Kaushanbi News
Kaushanbi News: शादी का दबाव, मारपीट और फिर मौत… कौशांबी में दिल दहला देने वाली घटना
Jhansi News
झांसी में स्क्रैप चोरों का हाफ एनकाउंटर,2 बदमाश अरेस्ट, एक पैर में गोली लगने से घायल
ballia news
नेपाल में परिवार संग फंसे बलिया के तीन प्रोफेसर, वीडियो जारी कर बताई आप बीती
Varanasi Sushila Karki News
कौन हैं सुशीला कार्की, जो बनेंगे नेपाल की अंतरिम पीएम? वाराणसी से है खास कनेक्शन
Hardoi News
हरदोई में युवक ने पत्नी और बेटी को कुल्हाड़ी से काटा, चीख पुकार से दहला इलाका
Kanpur News
कानपुर में 6 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप, 5 रुपये का लालच देकर मासूम से दरिंदगी
Ghaziabad Train Fire
ट्रेन की लगेज बोगी से उठा धुएं का गुब्बार, आनंद विहार से पूर्णिया जा रही थी ट्रेन
Varanasi Rain Alert
पूर्वांचल में फिर लौटा मॉनसून, आज से काशी में होगी तूफानी बारिश, जानें IMD का अपडेट
weather in uttarakhand
Uttarakhand Rain Alert: कहीं धूप तो कहीं बारिश, इन जिलों में मौसम करेगा सरप्राइज
PM modi Varanasi Visit Live
PM Modi Varanasi Live: वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी, सीएम योगी-राज्यपाल ने किया स्वागत, मॉरीशस के प्रधानमंत्री के साथ होगी वार्ता
;