ऋषिकेश में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, सस्ते आईफोन के नाम पर करोड़ों की ठगी

ऋषिकेश/अमित कंडियाल : ऋषिकेश पुलिस ने एक बड़े साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो तपोवन क्षेत्र में फर्जी कॉल सेंटर संचालित कर देशभर के लोगों से सस्ते आईफोन बेचने के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी कर रहा था. यह कार्रवाई साइबर सेल, सीआईयू और मुनिकीरेती थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने की, जिसमें तीन अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार किया गया।

सस्ते आईफोन का झांसा देकर करोड़ों की ठगी

दरअसल यह घटना ऋषिकेश के टिहरी गढ़वाल क्षेत्र की है. पुलिस के अनुसार, गिरोह के सदस्य लोगों को फोन और ऑनलाइन माध्यमों से संपर्क कर यह दावा करते थे कि उनके पास कस्टम से जब्त किए गए आईफोन सस्ते दामों में उपलब्ध हैं.लालच में आकर लोग बड़ी रकम भेज देते थे, जिसके बाद आरोपी मोबाइल फोन भेजने के नाम पर संपर्क तोड़ देते थे. जांच में सामने आया है कि गिरोह अब तक देशभर में एक करोड़ रुपये से अधिक की ठगी कर चुका है.

तपोवन से चला रहे थे फर्जी कॉल सेंटर

सूचना पर पुलिस टीम ने तपोवन क्षेत्र के ग्रीन गंगा अपार्टमेंट में छापा मारा, जहां आरोपी कॉल सेंटर के जरिये ठगी का संचालन कर रहे थे. मौके से पुलिस ने 9 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, कई बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड और प्री-एक्टिवेटेड सिम कार्ड बरामद किए.गिरफ्तार तीनों आरोपी गिरोह के सक्रिय सदस्य बताए जा रहे हैं, जबकि अन्य तीन की तलाश जारी है.

पैन इंडिया स्तर पर ठगी, 36 से अधिक मामले दर्ज

एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि गृह मंत्रालय के ‘प्रतिबिंब पोर्टल’ के माध्यम से यह जानकारी मिली थी कि तपोवन-मुनिकीरेती क्षेत्र से कुछ संदिग्ध मोबाइल नंबरों के जरिये देश के कई राज्यों में साइबर ठगी की जा रही है. इन नंबरों के खिलाफ 36 से अधिक शिकायतें दर्ज थीं. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर कॉल सेंटर का खुलासा किया.

ऑनलाइन बेटिंग एप के जरिये करते थे लेन-देन

जांच में यह भी पाया गया कि ठग गिरोह ठगी की रकम को ऑनलाइन बेटिंग एप्स के जरिए ट्रांसफर करता था, ताकि पुलिस की पकड़ से बच सके. पुलिस अब आरोपियों के डिजिटल रिकॉर्ड और बैंक खातों की गहन जांच कर रही है.

पुलिस की अपील

पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध वेबसाइट या कॉल के झांसे में न आएं और सस्ते आईफोन या अन्य महंगे गैजेट्स के नाम पर ऑनलाइन भुगतान करने से पहले स्रोत की सत्यता अवश्य जांच लें

