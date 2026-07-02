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पुलिस बैरिकेड्स गिराए, बदतमीजी की...तपोवन मार्ग पर नशे में धुत युवती ने काटा बवाल, लगा भारी जाम

ऋषिकेश के तपोवन इलाके में एक युवती ने नशे की हालत में खूब हंगामा किया. उसने पुलिस के बैरिकेड्स गिराकर न सिर्फ रास्ता ब्लॉक कर दिया, बल्कि समझाने आए स्थानीय लोगों और राहगीरों से भी बदतमीजी भी करने लगी. जिसका वीडियो सामने आया है.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 02, 2026, 09:33 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 09:33 AM IST
पुलिस बैरिकेड्स गिराए, बदतमीजी की...तपोवन मार्ग पर नशे में धुत युवती ने काटा बवाल, लगा भारी जाम
Image Credit: Rishikesh NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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