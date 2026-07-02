पुलिस बैरिकेड्स गिराए, बदतमीजी की...तपोवन मार्ग पर नशे में धुत युवती ने काटा बवाल, लगा भारी जाम

Rishikesh News: ऋषिकेश के तपोवन इलाके में एक युवती ने नशे की हालत में खूब हंगामा किया. उसने पुलिस के बैरिकेड्स गिराकर न सिर्फ रास्ता ब्लॉक कर दिया, बल्कि समझाने आए स्थानीय लोगों और राहगीरों से भी बदतमीजी भी करने लगी. जिसका वीडियो सामने आया है.