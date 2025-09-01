हेमकुंड साहिब और चारधाम यात्रा पर बड़ी खबर, उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर सरकार ने लिया बड़ा फैसला
हेमकुंड साहिब और चारधाम यात्रा पर बड़ी खबर, उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर सरकार ने लिया बड़ा फैसला

Uttarakhand News: चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब की यात्रा को लेकर बड़ी खबर है. उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते सरकार ने 5 सितंबर तक यात्रा को स्थगित कर दिया है.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Sep 01, 2025, 07:35 PM IST
हेमकुंड साहिब और चारधाम यात्रा पर बड़ी खबर, उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर सरकार ने लिया बड़ा फैसला

Uttarakhand News: भारी बारिश ने उत्तराखंड के अलग-अलग इलाकों में काफी तबाही मचाई है. मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. कई जगह  हाईवें और सड़कें पहाड़ों से गिरे मलबे और भूस्खलन की वजह से बंद हो गए हैं. मौसम विज्ञान देहरादून ने चमोली में समेत कई इलाकों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है. चमोली में तो 2 सितंबर मंगलवार तक सभी आंगनबाड़ी केंद्र और 12वीं क्लास तक के स्कूलों की छुट्टी बोल दी गई है. 

चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा रोकी 
मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश के अलर्ट और मौजूदा हालात को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने चारधाम- केदारनाथ, गंगोत्री, बद्रीनाथ और यमुनोत्री यात्रा पर 5 सितंबर शुक्रवार तक रोक लगा दी है. इसके साथ ही सरकार ने हेमुकंड जाने वाले तीर्थ यात्रियों को जत्थों को भी रोक दिया है. गढवाल कमिश्नर विनय शंकर पांडेय ने कहा कि भारी और लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन हो रहा है. प्रशासन की प्राथमिकता है कि बाधित रास्तों को दोबारा से खोला जाए. लेकिन मौजूदा हालात और मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश के अलर्ट को ध्यान में रखते हुए चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा 5 सितंबर तक बंद कर दी गई है. 

प्रशासन की अपील
प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि खराब मौसम को देखते हुए यात्री आगे न बढ़ें. मौसम सामान्य होने पर ही आगे यात्रा पर निकले. प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वो संयम बरतें और यात्रा के बारे में जानकारी के लिए प्रशासनिक नियंत्रण कक्षों से संपर्क बनाए रखें. 

5 सितंबर को भारी बारिश का अनुमान
मौसम विभाग का अनुमान है कि 5 सितंबर को गढवाल और कुमाऊं क्षेत्र में भारी बारिश हो सकती है. इससे नदियों को जलस्तर बढ़ सकता है और पहाड़ों से मलबा और भूस्खलन होने का खतरा रहेगा. 

उत्तराखंड नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Uttarakhand News in Hindi और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तराखंड की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के śलिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

;