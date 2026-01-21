Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3081266
Zee UP-Uttarakhandऋषिकेश

Amit Shah Uttarakhand Visit: उत्तराखंड दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, हरिद्वार और ऋषिकेश के समारोह में होंगे शामिल, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

Amit Shah Uttarakhand Visit: दो दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड आने वाले हैं. जहां आज वे ऋषिकेश में गीता प्रेस की मासिक पत्रिका कल्याण के शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल होंगे, वहीं गुरुवार को हरिद्वार में पतंजलि इमरजेंसी अस्पताल का उद्घाटन कर गायत्री परिवार के शताब्दी समारोह में हिस्सा लेंगे. जानिए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Jan 21, 2026, 08:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Amit Shah Uttarakhand Visit
Amit Shah Uttarakhand Visit

Amit Shah Uttarakhand Visit: गृह मंत्री अमित शाह दो दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आएंगे. यहां वह दो अलग-अलग समारोह का हिस्सा बनेंगे. बताया जा रहा है कि आज अमित शाह ऋषिकेश आएंगे, जहां वह गीता प्रेस की मासिक पत्रिका कल्याण के शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल होंगे.

जानिए अमित शाह का पूरा शेड्यूल
दरअसल, गीता प्रेस से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका कल्याण के सौ साल पूरे हो गए हैं. इस मौके पर गीता भवन स्वर्गाश्रम में शाम तीन बजे कार्यक्रम आयोजित की गई है. जिसमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे. इसके बाद शाम को सड़क मार्ग से हरिद्वार के लिए रवाना हो जाएंगे. वह हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ में रात्रि विश्राम करेंगे. फिर गुरुवार को पतंजलि इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हास्पिटल का उद्घाटन करेंगे. इसके बाद गायत्री परिवार की ओर से आयोजित 'शताब्दी वर्ष समारोह में भाग लेंगे.

यातायात व्यवस्था में बड़े बदलाव
गृह मंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. DGP ने सुरक्षा को लेकर बैठक भी की. इस बैठक में सुरक्षा की तैयारियों का जायजा लिया. अमित शाह के दौरे के चलते जिला प्रशासन और पुलिस ने यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है. वीवीआईपी कार्यक्रमों के मद्देनजर शहर और आसपास के मार्गों पर डायवर्जन प्लान लागू रहेगा. शहर में भारी वाहनों की एंट्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष को रोका
उधर, अमित शाह के दौरे से पहले हरिद्वार बॉर्डर पर टकराव देखने को मिल रहा है. कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला समर्थकों संग रोकी गईं. कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने फेसबुक पर लाइव आकर पुलिस से पूछे सवाल कहा कि देर रात 10:00 बजे किस धारा के अंतर्गत हम 3 महिलाओं को बॉर्डर पर रोका गया है.

पुलिस पर लगे संगीन आरोप
बताया जा रहा है कि ज्योति रौतेला गृह मंत्री को ज्ञापन देने के लिए जा रही थीं. इस दौरान लाहड़पुर बॉर्डर पर श्यामपुर पुलिस ने उनका प्रवेश रोक दिया. जिसके चलते पुलिस से उनकी तीखी नोकझोंक भी हुई. पुलिस पर न सिर्फ निष्क्रियता का आरोप लगाया है, बल्कि किसान हत्या मामले और अंकिता भंडारी प्रकरण में न्याय न मिलने का आरोप भी लगाया है.

जाने नहीं दिया तो करेंगे बड़ा आंदोलन-कांग्रेस
बॉर्डर पर कांग्रेसी कार्यकर्ता डटे हुए हैं. जिसके चलते माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है. सुरक्षा के मद्देनज़र पुलिस अलर्ट मोड पर है. ऑल इंडिया कांग्रेस की प्रभारी सुनीता गांवड़े भी मौके पर मौजूद हैं. उनका कहना है कि जाने नहीं दिया तो बड़ा आंदोलन करेंगे.

यह भी पढ़ें: Uttarakhand Snowfall Alert: उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम, वादियों में होगी बारिश और बर्फबारी; जानिए ताजा अपडेट

TAGS

amit shahUttarakhand VisitRishikesh eventsHaridwar programs

Trending news

amit shah
उत्तराखंड दौरे पर अमित शाह, दो समारोह में होंगे शामिल, सुरक्षा के कड़े इंतजाम
Aaj ka mausam
उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम, वादियों में होगी बारिश और बर्फबारी; जानिए ताजा अपडेट
up breaking news
माघ मेले में संत सम्मेलन आज,धर्मांतरण और लव जिहाद रोकने जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा
Noida software engineer death case
CEO हटे, बिल्डर गिरफ्तार, SIT जांच जारी....नोएडा इंजीनियर मौत मामले में पिता की मांग
dehradun news
पानी की बर्बादी पर लगेगी लगाम, दून की सभी सरकारी कॉलोनियों में लगेंगे वाटर मीटर
IIT Roorkee
कैंसर और संक्रामक रोगों की पहचान में मिलेगी मदद, IIT रुड़की के वैज्ञानिकों का कमाल
raebareli news
रायबरेली में राहुल गांधी को मिली दादा फिरोज की 'नायाब निशानी', देखते ही हुए भावुक
UPESSC
UP TGT PGT परीक्षा की तारीख का इंतजार खत्म, UPESSC ने जारी की डेटशीट
UP News
ग्रीन ट्रांसपोर्ट में योगी सरकार का बड़ा दांव, यूपी बना ईवी चार्जिंग का हब
Fintech Park
यूपी के इस शहर में 250 एकड़ में बनेगा फिनटेक पार्क, योगी सरकार का मेगा प्लान तैयार!