Amit Shah Uttarakhand Visit: उत्तराखंड दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, हरिद्वार और ऋषिकेश के समारोह में होंगे शामिल, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

Amit Shah Uttarakhand Visit: गृह मंत्री अमित शाह दो दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आएंगे. यहां वह दो अलग-अलग समारोह का हिस्सा बनेंगे. बताया जा रहा है कि आज अमित शाह ऋषिकेश आएंगे, जहां वह गीता प्रेस की मासिक पत्रिका कल्याण के शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल होंगे.

जानिए अमित शाह का पूरा शेड्यूल

दरअसल, गीता प्रेस से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका कल्याण के सौ साल पूरे हो गए हैं. इस मौके पर गीता भवन स्वर्गाश्रम में शाम तीन बजे कार्यक्रम आयोजित की गई है. जिसमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे. इसके बाद शाम को सड़क मार्ग से हरिद्वार के लिए रवाना हो जाएंगे. वह हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ में रात्रि विश्राम करेंगे. फिर गुरुवार को पतंजलि इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हास्पिटल का उद्घाटन करेंगे. इसके बाद गायत्री परिवार की ओर से आयोजित 'शताब्दी वर्ष समारोह में भाग लेंगे.

यातायात व्यवस्था में बड़े बदलाव

गृह मंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. DGP ने सुरक्षा को लेकर बैठक भी की. इस बैठक में सुरक्षा की तैयारियों का जायजा लिया. अमित शाह के दौरे के चलते जिला प्रशासन और पुलिस ने यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है. वीवीआईपी कार्यक्रमों के मद्देनजर शहर और आसपास के मार्गों पर डायवर्जन प्लान लागू रहेगा. शहर में भारी वाहनों की एंट्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष को रोका

उधर, अमित शाह के दौरे से पहले हरिद्वार बॉर्डर पर टकराव देखने को मिल रहा है. कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला समर्थकों संग रोकी गईं. कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने फेसबुक पर लाइव आकर पुलिस से पूछे सवाल कहा कि देर रात 10:00 बजे किस धारा के अंतर्गत हम 3 महिलाओं को बॉर्डर पर रोका गया है.

पुलिस पर लगे संगीन आरोप

बताया जा रहा है कि ज्योति रौतेला गृह मंत्री को ज्ञापन देने के लिए जा रही थीं. इस दौरान लाहड़पुर बॉर्डर पर श्यामपुर पुलिस ने उनका प्रवेश रोक दिया. जिसके चलते पुलिस से उनकी तीखी नोकझोंक भी हुई. पुलिस पर न सिर्फ निष्क्रियता का आरोप लगाया है, बल्कि किसान हत्या मामले और अंकिता भंडारी प्रकरण में न्याय न मिलने का आरोप भी लगाया है.

जाने नहीं दिया तो करेंगे बड़ा आंदोलन-कांग्रेस

बॉर्डर पर कांग्रेसी कार्यकर्ता डटे हुए हैं. जिसके चलते माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है. सुरक्षा के मद्देनज़र पुलिस अलर्ट मोड पर है. ऑल इंडिया कांग्रेस की प्रभारी सुनीता गांवड़े भी मौके पर मौजूद हैं. उनका कहना है कि जाने नहीं दिया तो बड़ा आंदोलन करेंगे.

यह भी पढ़ें: Uttarakhand Snowfall Alert: उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम, वादियों में होगी बारिश और बर्फबारी; जानिए ताजा अपडेट