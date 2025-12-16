25 साल बाद भी कानून के शिकंजे से नहीं बच सका ‘पैसा डबल’ ठग ! चमोली में गिरफ्तार

चमोली न्यूज/ पुष्कर चौधरी : उत्तराखंड के चमोली में करीब 25 वर्षों से फरार चल रहे हिमगिरी प्लांटेशन घोटाले के एक इनामी अभियुक्त को चमोली पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया. ‘पैसा डबल’ करने का झांसा देकर आम जनता से लाखों रुपये की ठगी करने वाला यह अभियुक्त लंबे समय से पुलिस की पकड़ से बाहर था. चमोली पुलिस ने उसे फाटा जनपद रुद्रप्रयाग से दबोच लिया. यह कार्रवाई जिले में फरार वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई.

क्या हैं पूरा मामला ?

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2001 में शिव प्रसाद निवासी कालीमठ, जनपद रुद्रप्रयाग द्वारा थाना गोपेश्वर में एक गंभीर धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. तहरीर में बताया गया था कि रविन्द्र मोहन पुत्र शेर सिंह राणा एवं उसका भाई राकेश मोहन, निवासी ग्राम जामू, थाना गुप्तकाशी, जनपद रुद्रप्रयाग ने वर्ष 1993 में हिमगिरी प्लांटेशन नाम से कंपनी स्थापित की थी. दोनों भाइयों ने निवेशकों को कम समय में धनराशि दोगुनी करने और आकर्षक ब्याज देने का लालच देकर बड़ी संख्या में लोगों से निवेश कराया और वर्ष 2001 में लाखों रुपये लेकर फरार हो गए.

सुचना मिलने पर कार्यवाई तेज

सूत्रों के मुताबिक, इस मामले में थाना गोपेश्वर पर मु0अ0सं0 268/2001 एवं 269/2001 धारा 406/420 भादवि के तहत मुकदमे दर्ज किए गए थे. माननीय न्यायालय द्वारा दोनों अभियुक्तों को मफरूर घोषित करते हुए उनके विरुद्ध स्थायी गैर-जमानती वारंट जारी किए गए. फरारी के चलते अभियुक्त रविन्द्र मोहन पर ₹5000 का इनाम भी घोषित किया गया था. पुलिस अधीक्षक चमोली सुरजीत सिंह पँवार के निर्देश पर उपनिरीक्षक सतेन्द्र बुटोला के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने तकनीकी विश्लेषण, विभिन्न अभिलेखों, देशव्यापी रिकॉर्ड और NATGRID प्लेटफॉर्म के माध्यम से अभियुक्त की तलाश तेज की.

Add Zee News as a Preferred Source

जांच के दौरान क्या मिला

जांच के दौरान अभियुक्त से जुड़े दिल्ली के पते की जानकारी सामने आई. जिसकी पुष्टि के लिए दिल्ली व नोएडा में भी पुलिस टीम भेजी गई. लगातार प्रयासों के बाद पुलिस ने अभियुक्त को उसके गृह क्षेत्र की ओर आते समय रुद्रप्रयाग फाटा से गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार न्यायालय में पेश किया जा रहा है. वहीं, इस प्रकरण में फरार दूसरे मुख्य अभियुक्त राकेश मोहन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का सघन अभियान जारी है.

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

यह भी पढ़ें : गोरखपुर में बड़े कारोबारी पर बड़ा एक्शन, IT की कई टीमों ने अलग-अलग ठिकानों पर की ताबड़तोड़ छापेमारी, मचा हड़कंप

