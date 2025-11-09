Basanti Ben: पति संग ऋषिकेश पहुंचीं पीएम मोदी की बहन, मठ-मंदिरों के दर्शन के बाद नजारों का करेंगी दीदार

Advertisement
Basanti Ben in Rishikesh: पीएम नरेंद्र मोदी की बहन ऋषिकेश पहुंची हैं. यहां वह अपने पति हंसमुख भाई के साथ एक निजी होटल में रुकी हैं. उनके पति का कहना है कि इस यात्रा का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Nov 09, 2025, 11:38 AM IST
Basanti Ben in Rishikesh: देश के पीएम नरेंद्र मोदी की बहन और उनके बहनोई ऋषिकेश पहुंचे हैं. यहां बसंतीबेन अपने पति हसमुखलाल मोदी के साथ एक निजी होटल में रुके हैं. धार्मिक नगरी पहुंचते ही व्यापारी अक्षत गोयल और नमामि नर्मदा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित हरीश उनियाल ने फूलों की बारिश करके उनका स्वागत किया.

मंदिरों में दर्शन करेंगे दोनों
होटल पहुंचने से पहले बसंतीबेन और हसमुखलाल मोदी ढालवाला में नमामि नर्मदा संघ की प्रदेश अध्यक्ष सुशीला सेमवाल के घर चाय पीने पहुंचे. बताया जा रहा है कि होटल में पीएम मोदी की बहन और बहनोई को सात्विक भोजन परोसा गया. अगले 6 दिनों तक दोनों आसपास के तमाम धार्मिक स्थलों का भ्रमण कर मंदिरों में दर्शन करेंगे. गंगा आरती में भी शामिल होंगे, लेकिन यह गंगा आरती कहां होगी यह फिलहाल तय नहीं है.

धार्मिक यात्राएं करता है परिवार
यहां पीएम नरेंद्र मोदी की बहन बसंती बेन और हसमुख लाल मोदी योग की कई क्रियाएं भी करेंगे. ऋषिकेश पहुंचने से पहले दोनों हरिद्वार के शांतिकुंज में तीन दिनों तक ठहरे थे. जहां दोनों कई धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे. आपको बता दें अक्सर पीएम मोदी का परिवार धार्मिक यात्राएं करता है. वे उत्तराखंड भी आते रहते हैं. इससे पहले पीएम मोदी की पत्नी जशोदाबेन भी कई बार उत्तराखंड आ चुकी हैं. इस बार उनकी बहन अपने परिवार के साथ पहुंची हैं.

यह भी पढ़ें: PM Modi Uttarakhand Visit: उत्तराखंड दौरे पर पीएम मोदी, 25वीं वर्षगांठ पर कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास-लोकार्पण

