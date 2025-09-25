एडवेंचर के शौकीनों के लिए ऋषिकेश से खुशखबरी, ढाई महीने बाद इस तारीख से शुरू हो रही राफ्टिंग

Rishikesh/Amit Kandiyal: ऋषिकेश में कौड़ियाला-मुनिकीरेती इको टूरिज्म जोन के अंतर्गत गंगा में रोमांचक राफ्टिंग गतिविधियां 27 सितंबर से एक बार फिर शुरू होने जा रही हैं. पिछले ढाई महीने से भारी बारिश और गंगा के उफान के कारण राफ्टिंग पूरी तरह बंद थी. गंगा नदी राफ्टिंग प्रबंधन समिति के सचिव जसपाल चौहान ने बताया कि लगातार बारिश से नदी का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ था, जिससे पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राफ्टिंग रोक दी गई थी.

टेक्निकल टीम ने किया रेकी रन

फिलहाल पहाड़ों में बारिश थम चुकी है और गंगा का जलस्तर सामान्य होने लगा है. इस बीच पर्यटन विभाग की टेक्निकल टीम और प्रशिक्षित गाइडों ने मरीन ड्राइव से मुनिकीरेती तक गंगा में रेकी रन किया. इस रेकी रन के दौरान हर सुरक्षा बिंदु पर बारीकी से जांच की गई. जीवन रक्षक उपकरणों के इस्तेमाल, राफ्ट की मजबूती और गाइडों की तैयारियों की समीक्षा के बाद टीम ने रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी है.

सुरक्षित राफ्टिंग की मिली हरी झंडी

टेक्निकल रिपोर्ट में कहा गया है कि गंगा में अब सुरक्षित राफ्टिंग संभव है. टीम के अनुसार फिलहाल गंगा का जलस्तर 338 मीटर पर स्थिर है, जो राफ्टिंग के लिए उपयुक्त है. सुरक्षा मानकों को पूरा करने के बाद प्रशासन ने 27 सितंबर से राफ्टिंग शुरू करने का निर्णय लिया है.

पर्यटन कारोबार में आएगी रौनक

तारीख तय होने के बाद राफ्टिंग कंपनियों के संचालकों और प्रशिक्षित गाइडों में उत्साह का माहौल है. राफ्टिंग लंबे समय से बंद रहने से पर्यटन कारोबार पर असर पड़ा था। अब सीजन की शुरुआत से उम्मीद है कि पर्यटकों की भीड़ उमड़ेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे.

गंगा में राफ्टिंग की शुरुआत न केवल पर्यटकों को रोमांच का अनुभव कराएगी बल्कि यह क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के लिए भी संजीवनी साबित होगी. प्रशासन और पर्यटन विभाग ने सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए राफ्टिंग को हरी झंडी दी है.

