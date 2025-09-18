 Rishikesh News:ऋषिकेश के सरकारी अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं पर खड़े हुए सवाल, डॉक्टर-स्टॉफ की कमी से मरीज परेशान
 Rishikesh News: ऋषिकेश के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ की कमी के साथ अल्ट्रासाउंड सेवा बंद होने से मरीज खासकर गर्भवती महिलाएं परेशान हैं. स्वास्थ्य सेवा पखवाड़ा के बीच उठे सवालों पर प्रशासन ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया है.

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 18, 2025, 11:34 AM IST
ऋषिकेश/अमित कंडियाल: ऋषिकेश के सरकारी अस्पताल में एक ओर सरकार स्वास्थ्य सेवा पखवाड़ा मना रही है, वहीं दूसरी ओर ऋषिकेश का सरकारी अस्पताल सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है. अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे मरीजों को न तो पर्याप्त सेवाएं मिल रही हैं और न ही जांच की सुविधा. इस स्थिति से नाराज मरीजों ने सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं.

डॉक्टर और स्टाफ की भारी कमी
शहर का यह प्रमुख सरकारी अस्पताल लंबे समय से डॉक्टर और स्टाफ की कमी का सामना कर रहा है. गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को यहां समुचित इलाज नहीं मिल पाता. यहां तक कि सड़क हादसों में घायल मरीजों को भी उच्च केंद्र (हायर सेंटर) के लिए रेफर कर दिया जाता है. इससे मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है.

अल्ट्रासाउंड कक्ष पर लटका ताला
अस्पताल में पिछले कुछ दिनों से अल्ट्रासाउंड सेवा पूरी तरह बंद है. कारण यह है कि अस्पताल के सीएमएस और रेडियोलॉजी विशेषज्ञ डॉ. यूएस खारोला स्वयं बीमार पड़ गए हैं और फिलहाल देहरादून के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हैं. उनकी अनुपस्थिति के कारण अस्पताल का अल्ट्रासाउंड कक्ष बंद कर दिया गया है. 

गर्भवती महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान
अल्ट्रासाउंड सुविधा बंद होने से खासतौर पर गर्भवती महिलाओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. मजबूरी में उन्हें शहर के निजी अल्ट्रासाउंड केंद्रों का रुख करना पड़ रहा है. इससे उनका समय और धन दोनों बर्बाद हो रहे हैं. कई मरीजों का कहना है कि सरकारी अस्पताल में सुविधा न मिलना उनके लिए दोहरी मार साबित हो रहा है.

प्रशासन का दावा, जल्द होगा समाधान
अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. कैलाश ढोंडियाल ने बताया कि मामला संज्ञान में आ चुका है. मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी समस्या से अवगत करा दिया गया है. उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही अल्ट्रासाउंड सेवा बहाल करने और अस्पताल की समस्याओं के समाधान के प्रयास किए जाएंगे.

;