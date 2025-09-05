Rishikesh News: रिश्ता नहीं, फिर भी सैंकड़ों की बचाई जान, इस 'रक्त वीर' ने 150 बार रक्तदान कर बनाया नया रिकॉर्ड
Rishikesh News: रिश्ता नहीं, फिर भी सैंकड़ों की बचाई जान, इस 'रक्त वीर' ने 150 बार रक्तदान कर बनाया नया रिकॉर्ड

Rishikesh News: ऋषिकेश के पार्षद राजेंद्र प्रेम सिंह बिष्ट रक्त वीर बन नए आयाम स्थापित कर दिए हैं. अब तक उन्होंने 150 बार रक्तदान किया है. यह विशेष रक्तदान कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के मरीजों के लिए हुआ है. पढ़िए पूरी डिटेल... 

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Sep 05, 2025, 09:25 AM IST
Rishikesh News
Rishikesh News

Rishikesh News/अमित कंडियाल: ऋषिकेश के पार्षद राजेंद्र प्रेम सिंह बिष्ट ने नया रिकॉर्ड बना लिया है. उन्होंने रक्त वीर की भूमिका में नए आयाम स्थापित किए हैं. उन्होंने अब तक 150 बार रक्तदान किया है. राजेंद्र प्रेम सिंह इंदिरा नगर के रहने वाले हैं. रिकॉर्ड बनाने पर राजेंद्र प्रेम सिंह बिष्ट काफी खुश और गदगद नजर आ रहे हैं.

राजेंद्र प्रेम ने रचा इतिहास
उनका दावा है कि आने वाले दिनों में भी वह लगातार रक्तदान करके अपने इस रिकॉर्ड को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम करेंगे. उनके द्वारा लगातार रक्तदान किया जाने की वजह से ही उनका रक्त वीर की उपाधि लोग दे चुके हैं. अपनी इस उपाधि के अनुरूप राजेंद्र प्रेम सिंह बिष्ट मरीजों की जान बचाने के लिए रक्तदान करने में लगे हैं. 

150वीं बार किया रक्तदान
आज ऋषिकेश एम्स में राजेंद्र प्रेम सिंह बिष्ट ने 150वीं बार रक्तदान कर नया रिकॉर्ड बनाया है. राजेंद्र प्रेम सिंह बिष्ट ने बताया कि अब तक वह 60 बार नॉर्मल रक्तदान कर चुके हैं. जबकि, तीन बार डब्लूपीसी और 87 बार एसडीपी रक्तदान कर चुके हैं. उनके मुताबिक डब्लूपीसी और एसडीपी का उत्तराखंड में यह सबसे ज्यादा रक्त दान करने का टारगेट है.

राजेंद्र प्रेम सिंह बिष्ट ने बताया कि इतना रक्तदान करने के बाद भी उनके शरीर में किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं है. समय-समय पर रक्तदान करने की तस्वीरें भी वह सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं. जिसका मकसद लोगों को रक्तदान करने के प्रति जागरुक करना रहता है.
 
