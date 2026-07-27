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ऋषिकेश से दिल्ली सिर्फ 4 घंटे में, कांवड़ यात्रा पर रोडवेज का बड़ा तोहफा

Rishikesh News: इस साल की कांवड़ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं और आम यात्रियों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर सामने आई है. उत्तराखंड रोडवेज ने कांवड़ यात्रा के दौरान दिल्ली रूट में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 27, 2026, 12:19 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 12:19 PM IST
ऋषिकेश से दिल्ली सिर्फ 4 घंटे में, कांवड़ यात्रा पर रोडवेज का बड़ा तोहफा

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