ऋषिकेश से दिल्ली सिर्फ 4 घंटे में, कांवड़ यात्रा पर रोडवेज का बड़ा तोहफा

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ऋषिकेश न्यूज/अमित कंडियाल: इस साल की कांवड़ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं और आम यात्रियों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर सामने आई है. उत्तराखंड रोडवेज ने कांवड़ यात्रा के दौरान दिल्ली रूट में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है. इस नए रूट के शुरू होने से यात्रियों के समय और पैसे दोनों की भारी बचत होगी.
देहरादून-दिल्ली एक्सप्रेस-वे से चलेंगी बसें
उत्तराखंड रोडवेज की साधारण बसें, जो पहले ऋषिकेश से दिल्ली जाने के लिए करनाल वाले लंबे रूट का इस्तेमाल करती थीं, अब नए देहरादून-दिल्ली एक्सप्रेस-वे से होकर गुजरेंगी. ऋषिकेश डिपो की एजीएम अंजलिका शर्मा के अनुसार, प्रशासनिक आदेश मिलते ही इस नए मार्ग पर बसों का संचालन तुरंत प्रभाव से शुरू कर दिया जाएगा.
समय और किराए में भारी कटौती
यात्रियों के लिए यह बदलाव किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है. पहले करनाल के रास्ते दिल्ली पहुँचने में लगभग 10 घंटे का लंबा समय लगता था. अब नए एक्सप्रेस-वे की वजह से यही सफर महज 4 घंटे में पूरा हो जाएगा. पुराने रूट पर बस का किराया 535 रुपये था, जो घटकर अब मात्र 430 रुपये रह गया है. इससे यात्रियों को सीधे तौर पर 105 रुपये की बचत होगी.
भीड़ नियंत्रण के लिए अन्य रूटों में बदलाव
कांवड़ यात्रा के दौरान उमड़ने वाली भारी भीड़ और जाम की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने यातायात व्यवस्था में भी अहम फेरबदल किए हैं. कानपुर, लखनऊ, टनकपुर और रूपेड़िया जाने वाली बसें अब हरिद्वार के मुख्य अड्डे की बजाय गौरी शंकर अस्थायी बस अड्डे से संचालित की जाएंगी. ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच सफर करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए मोतीचूर में एक नया अस्थायी बस अड्डा बनाया गया है, जिससे लोकल यात्रियों को आवाजाही में कोई परेशानी न हो.
यात्रा करने वालों के लिए सलाह
प्रशासन और रोडवेज विभाग द्वारा उठाए गए इन कदमों का मुख्य उद्देश्य कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों और आम जनता को सुगम, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा प्रदान करना है. यदि आप भी इस दौरान दिल्ली या अन्य रूटों पर सफर करने की योजना बना रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले बस अड्डों में हुए इन बदलावों की जानकारी अवश्य ले लें, ताकि आपकी यात्रा और भी सुविधाजनक बन सके.