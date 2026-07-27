ऋषिकेश से दिल्ली सिर्फ 4 घंटे में, कांवड़ यात्रा पर रोडवेज का बड़ा तोहफा

भीड़ नियंत्रण के लिए अन्य रूटों में बदलाव

कांवड़ यात्रा के दौरान उमड़ने वाली भारी भीड़ और जाम की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने यातायात व्यवस्था में भी अहम फेरबदल किए हैं. कानपुर, लखनऊ, टनकपुर और रूपेड़िया जाने वाली बसें अब हरिद्वार के मुख्य अड्डे की बजाय गौरी शंकर अस्थायी बस अड्डे से संचालित की जाएंगी. ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच सफर करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए मोतीचूर में एक नया अस्थायी बस अड्डा बनाया गया है, जिससे लोकल यात्रियों को आवाजाही में कोई परेशानी न हो.