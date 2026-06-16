चारधाम यात्रा मार्ग में हिंसा कानून के लिए चुनौती

कर्णप्रयाग में मारपीट की घटना से एक बार फिर यह सवाल खड़ा होता है कि आस्था और यात्रा के रास्ते पर हिंसा के लिए कोई जगह नहीं हो सकती. छोटी सी कहासुनी का हिंसक झड़प में बदलना न केवल कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती है, बल्कि यात्रा की गरिमा पर भी सवाल खड़ा करता है. ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए यात्रा मार्गों पर सख्त सुरक्षा व्यवस्था, हथियारों की प्रभावी जांच और त्वरित पुलिस निगरानी जरूरी है. साथ ही यात्रियों और स्थानीय लोगों दोनों को संयम और आपसी सम्मान बनाए रखना होगा. क्योंकि चारधाम यात्रा की पहचान श्रद्धा, शांति और सौहार्द से है, टकराव और हिंसा से नहीं.