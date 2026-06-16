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जितेंद्र पंवार/चमोली: बद्रीनाथ हाइवे पर कर्णप्रयाग में मंगलवार को मामूली-सी कहासुनी ने बड़ा रूप ले लिया, जिसमें सिक्ख श्रद्धालुओं ने धारदार हथियार से हमला कर पांच युवाओं को घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस ने दो सिखों को मौके से पकड़ दिया और दो को गौचर में पकड़ा लिया गया. इस दौरान युवाओं ने हाइवे को पांच घण्टे जाम रखा, बाद में डीएम और एसपी भी मौके पर पंहुचे जिसके बाद स्थानीय युवा माने और जाम को खोला गया. इस दौरान सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भूखे-प्यासे जाम में फंसे रहे.
पुलिस चौकी से महज कुछ दूरी पर हुई घटना
कर्णप्रयाग में बद्रीनाथ हाइवे पर पुलिस चौकी से महज 50 मीटर की दूरी पर हुई मारपीट की घटना के बाद स्थानीय व्यापारियों और युवाओं में उबाल आ गया. सुबह 9 बजे हुई मारपीट की घटना के बाद लोगों ने बद्रीनाथ हाइवे पर जाम लगा दिया .
बताया जा रहा है कि सिख श्रद्धालुओं से मामूली-सी बात को लेकर हुई कहासुनी मारपीट तक आ गई. घटना को अंजाम देने के बाद सिख श्रद्धालु वहां से भाग गए , हांलांकि पुलिस ने चारों आरोपियों को पकड़ लिया है. लेकिन स्थानीय लोगो ने मांग की कि यात्रा पर आने वाले जो सिख श्रद्धालु हैं वे बिना हथियारों के ही यात्रा पर आने चहिये.
लंबे जाम में भूखे -प्यासे फंसे रहे लोग
कर्णप्रयाग में हुई मारपीट की घटना के बाद पंचपुलिया पर लोगों ने जाम लगा दिया, इस दौरान कई किलोमीटर लम्बा जाम लग गया. लोग भूखे-प्यासे जाम में फंसे रहे. मगर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने किसी की नहीं सुनी. मामले को बढ़ता देख डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे और लोगों से बातचीत कर उन्हें जाम खोलने के लिए समझाया.
जिलाधिकारी और पुलिस का घटना पर बयान
जिलाधिकारी ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, किसी को भी कानून अपने हाथ मे लेने की जरूरत नहीं है. एसपी चमोली ने कहा कि घटना को अंजाम देने के बाद फरार हुए सिखों को पकड़ लिया गया है. उनके खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी, हाइवे को सुचारू कर दिया गया है.
चारधाम यात्रा मार्ग में हिंसा कानून के लिए चुनौती
कर्णप्रयाग में मारपीट की घटना से एक बार फिर यह सवाल खड़ा होता है कि आस्था और यात्रा के रास्ते पर हिंसा के लिए कोई जगह नहीं हो सकती. छोटी सी कहासुनी का हिंसक झड़प में बदलना न केवल कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती है, बल्कि यात्रा की गरिमा पर भी सवाल खड़ा करता है. ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए यात्रा मार्गों पर सख्त सुरक्षा व्यवस्था, हथियारों की प्रभावी जांच और त्वरित पुलिस निगरानी जरूरी है. साथ ही यात्रियों और स्थानीय लोगों दोनों को संयम और आपसी सम्मान बनाए रखना होगा. क्योंकि चारधाम यात्रा की पहचान श्रद्धा, शांति और सौहार्द से है, टकराव और हिंसा से नहीं.