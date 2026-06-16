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कर्णप्रयाग में सिख श्रद्धालुओं का उत्पात, धारदार हथियार से 5 युवकों पर हमला, विरोध में बद्रीनाथ हाईवे पर लगा जाम

Karnprayag News: उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में मंगलवार को बड़ा बवाल हो गया. यहां किसी बात को लेकर हेमकुड साहिब से लौट रहे सिख श्रद्धालुओं ने 5 युवकों पर तलवार और कृपाण से हमला कर दिया. घटना को लेकर हाईवे पर 5 घंटे तक लंबा जाम लगा रहा.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 16, 2026, 04:01 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 04:13 PM IST
कर्णप्रयाग में सिख श्रद्धालुओं का उत्पात, धारदार हथियार से 5 युवकों पर हमला, विरोध में बद्रीनाथ हाईवे पर लगा जाम
Image Credit: Zee Media Bureau

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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