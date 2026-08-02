100 साल की दादी को कंधों पर बैठाकर कांवड़ यात्रा पर निकला परिवार, सहारनपुर में दिखा कलयुग का श्रवण कुमार!

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नीना जैन/सहारनपुर: सावन माह में चल रही कांवड़ यात्रा के बीच सहारनपुर से गुजर रही एक अनोखी कांवड़ लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. यह कांवड़ सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि परिवार, संस्कार और बड़ों के सम्मान का भी भावुक संदेश दे रही है. पंजाब से आए शिवभक्त अपनी 100 वर्ष से अधिक आयु की दादी सुनहरी देवी को कंधों पर पालकी में बैठाकर हरिद्वार ले गए और गंगास्नान कराने के बाद अब लगभग 300 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए अपने घर लौट रहे हैं.
अनोखी कांवड़ बनी आकर्षण का केंद्र
परिवार के सदस्यों ने दादी को ही अपनी कांवड़ बनाकर भगवान शिव के प्रति श्रद्धा व्यक्त की है. इस अनोखी यात्रा में दादी के 7 पोते, 6 पड़पोते, 5 पोतियां, 3 पड़पोतियां, 2 बेटियां और 1 नाती शामिल हैं. पूरे परिवार की यह अनूठी पहल रास्ते में मिलने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है. लोग इस दृश्य को अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर रहे हैं और परिवार की इस भावना की सराहना कर रहे हैं. दादी के पोते जोगिंदर कुमार ने बताया कि उनका परिवार हर वर्ष कांवड़ यात्रा करता है.
दादी को हरिद्वार में गंगा स्नान कराया
इस बार उन्होंने सोचा कि भगवान की कृपा से परिवार को सब कुछ मिला है, इसलिए अपनी बुजुर्ग दादी को हरिद्वार ले जाकर गंगास्नान कराया जाए. उन्होंने बताया कि दादी की उम्र 100 वर्ष से अधिक है और स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण वे स्वयं यात्रा करने में सक्षम नहीं थीं. ऐसे में पूरे परिवार ने उन्हें कंधों पर उठाकर यह पुण्य यात्रा कराने का निर्णय लिया. सहारनपुर से गुजर रही यह अनोखी कांवड़ यात्रा श्रद्धा, सेवा और पारिवारिक मूल्यों की मिसाल बन गई है. यह संदेश भी दे रही है कि माता-पिता और बुजुर्गों का सम्मान ही सबसे बड़ी पूजा है और उनकी सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं.
एटा में सावन के पहले सोमवार पर हाई अलर्ट
एटा में सावन के पहले सोमवार को लेकर हाई अलर्ट है. कांवड़ यात्रा की सुरक्षा के लिए खुद SSP डॉ. इलामारन मैदान में उतरे. कांवड़ मार्ग पर SSP डॉ. इलामारन जि ने स्वयं मोर्चा संभालते हुए थाना देहात कोतवाली क्षेत्र का सघन निरीक्षण किया. बैरिकेडिंग, पार्किंग, पुलिस सहायता केंद्र और स्वास्थ्य शिविरों की व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया. अधिकारियों को मौके पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. SSP ने कांवड़ियों से अपील की कि यातायात नियमों का पालन करें, प्रशासन का सहयोग करें और सुरक्षित यात्रा करें. वहीं SSP ने संदिग्ध व्यक्तियों और हर गतिविधि पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए.