100 साल की दादी को कंधों पर बैठाकर कांवड़ यात्रा पर निकला परिवार, सहारनपुर में दिखा कलयुग का श्रवण कुमार!

दादी को हरिद्वार में गंगा स्नान कराया

इस बार उन्होंने सोचा कि भगवान की कृपा से परिवार को सब कुछ मिला है, इसलिए अपनी बुजुर्ग दादी को हरिद्वार ले जाकर गंगास्नान कराया जाए. उन्होंने बताया कि दादी की उम्र 100 वर्ष से अधिक है और स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण वे स्वयं यात्रा करने में सक्षम नहीं थीं. ऐसे में पूरे परिवार ने उन्हें कंधों पर उठाकर यह पुण्य यात्रा कराने का निर्णय लिया. सहारनपुर से गुजर रही यह अनोखी कांवड़ यात्रा श्रद्धा, सेवा और पारिवारिक मूल्यों की मिसाल बन गई है. यह संदेश भी दे रही है कि माता-पिता और बुजुर्गों का सम्मान ही सबसे बड़ी पूजा है और उनकी सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं.