Add Zee Business As A Preferred Source
App

100 साल की दादी को कंधों पर बैठाकर कांवड़ यात्रा पर निकला परिवार, सहारनपुर में दिखा कलयुग का श्रवण कुमार!

Saharanpur News: पंजाब का एक परिवार अपनी 100 साल की दादी को कंधों पर पालकी में बैठाकर कांवड़ यात्रा पर निकला है. यह अनोखी कांवड़ यात्रा जहां से भी गुजर रही है, उसे देखने वालों की भीड़ जुट रही है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 02, 2026, 10:16 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 10:16 PM IST
100 साल की दादी को कंधों पर बैठाकर कांवड़ यात्रा पर निकला परिवार, सहारनपुर में दिखा कलयुग का श्रवण कुमार!
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

About the Author

Zee Media Bureau

Zee Media Bureau

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
2027 में फिर से योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे CM, बुलंदशहर से बबीता चौहान का बड़ा ऐलान
2
3
4
5