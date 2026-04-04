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सहारनपुर में 1000 हेक्टेयर के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की योजना, दिल्ली-देहरादून हाईवे कनेक्टिविटी बनी वरदान; विकास को मिलेगी रफ्तार

Saharanpur Industrial Corridor: उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वारा कहे जाने वाला सहारनपुर , दिल्ली-देहरादून ग्रीनफील्ड हाईवे से कनेक्टिविटी के बाद, औद्योगिक विकास का नया केंद्र बनने जा रहा है. यहां 1000 हेक्टर के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की योजना बन रही है तो वहीं 2000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Apr 04, 2026, 03:33 PM IST
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सहारनपुर में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की योजना
सहारनपुर में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की योजना

Saharanpur News: उत्तर प्रदेश का प्रमुख जिला सहारनपुर आज अपनी ऐतिहासिक विरासत को संभालते हुए आधुनिक विकास की ओर तेज़ी से कदम बढ़ा रहा है. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा की सीमाओं से सटा यह इलाका लंबे समय से लकड़ी पर बारीक नक्काशी के लिए मशहूर रहा है, लेकिन अब यह बुनियादी ढांचे, शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में भी नई पहचान बना रहा है. 

धार्मिक पर्यटन के लिए निवेश
धार्मिक आस्था की बात करें तो शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित शाकुंभरी देवी मंदिर लाखों श्रद्धालुओं का प्रमुख केंद्र है. करीब 448 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस सिद्धपीठ में माता के विभिन्न स्वरूपों के दर्शन होते हैं. श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार यहां पर्यटन से जुड़ी परियोजनाओं पर बड़ा निवेश कर रही है, जिसमें जलभराव से बचाव के लिए आधुनिक एलिवेटेड कॉरिडोर भी शामिल है. इसके अलावा दारुल उलूम देवबंद और त्रिपुरा बाला सुंदरी मंदिर इस जिले की सांस्कृतिक विविधता को और समृद्ध बनाते हैं. 

वुड कार्विंग इंडस्ट्री बनी पहचान
आर्थिक दृष्टि से सहारनपुर की वुड कार्विंग इंडस्ट्री देश-विदेश में अपनी अलग पहचान बना चुकी है. ‘एक जिला एक उत्पाद’ योजना के तहत यहां का फर्नीचर और सजावटी सामान अमेरिका, खाड़ी देशों और यूरोप तक निर्यात हो रहा है. इस उद्योग को मिला जीआई टैग इसकी विश्वसनीयता और मांग को और मजबूत कर रहा है. 

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दिल्ली-देहरादून हाईवे ने दी विकास को रफ्तार
विकास की रफ्तार को नई दिशा देने में दिल्ली-देहरादून ग्रीनफील्ड हाईवे की बड़ी भूमिका है. इस हाईवे से सहारनपुर से दिल्ली की दूरी अब काफी कम हो गई है, जिससे व्यापार और आवाजाही दोनों में तेजी आई है. साथ ही, क्षेत्र में औद्योगिक गलियारे के निर्माण की योजना और सड़कों के चौड़ीकरण जैसे प्रोजेक्ट्स निवेश को आकर्षित कर रहे हैं. 

कृषि भी जिले की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार
कृषि भी यहां की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार है. विशेषकर ‘चौसा आम’ की मिठास दूर-दूर तक प्रसिद्ध है. सरकार अब इस उत्पाद को वैश्विक पहचान दिलाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट्स और ब्रांडिंग पर ध्यान दे रही है. 

कुल मिलाकर, सहारनपुर आज परंपरा और आधुनिकता का संतुलित उदाहरण बनकर उभर रहा है, जहां आस्था, कला, उद्योग और विकास एक साथ आगे बढ़ रहे हैं. 

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