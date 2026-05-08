सहारनपुर में खूंखार कुत्तों ने बाड़े में मचाया कत्लेआम, 110 भेड़ों को मार डाला, 15 लाख की बर्बादी देख बिलख उठा परिवार

Saharanpur News: सहारनपुर के अंबेहटा कस्बे में बुधवार रात दर्दनाक घटना सामने आई, जहां आवारा कुत्तों के झुंड ने एक पशुपालक की भेड़ों पर हमला बोल दिया. हमले में 110 भेड़ों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गईं. घटना के बाद पशुपालक परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है।

घेर में बंधी थी करीब 200 भेड़ें

जानकारी के अनुसार कस्बा निवासी प्रीतम पाल ने कस्बे से बाहर स्थित घेर में करीब 200 भेड़ें बांध रखी थीं. बुधवार रात मौसम खराब होने के कारण वह घेर में बने कमरे में सो गया. देर रात कुत्ते एक बाड़े की दीवार फांदकर या रास्ता बनाकर अंदर घुसे और सो रही भेड़ों पर हमला कर दिया. कुत्तों ने कई भेड़ों को नोच-नोचकर मार डाला, जबकि कई भेड़ें दहशत के कारण दम तोड़ गईं. शोर और कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनकर परिवार और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और किसी तरह कुत्तों को वहां से भगाया. मौके पर पहुंचे लोगों ने उसने देखा तो पैरों तले जमीन खिसक गई, बाड़े के कोने में मृत भेड़ों का ढेर लगा हुआ था, कुत्तों ने 20-25 भेड़ों के गले पर काट कर मौत के घाट उतार दिया, बाकी भेड़े दम घुटने व दहशत से मर गईं.

करीब 15 से 16 लाख रुपये का नुकसान

पीड़ित परिवार का आरोप है कि पास में संचालित बूचड़खाने से खुले में फेंके जा रहे पशुओं के अवशेषों के कारण इलाके में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है. घटना में करीब 15 से 16 लाख रुपये के नुकसान की बात कही जा रही है. सूचना मिलते ही पुलिस, लेखपाल और पशु चिकित्सकों की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से आवारा कुत्तों को पकड़ने और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है.

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