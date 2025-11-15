दिल्ली धमाका साजिश की जांच में नया मोड़, सहारनपुर के 2 यू-ट्यूबर हिरासत में, डॉ. आदिल का विदेशी नेटवर्क बेनकाब

सहारनपुर: दिल्ली धमाका साजिश की जांच में सुरक्षा एजेंसियों को एक और अहम सुराग मिला है. सहारनपुर के दो यू-ट्यूबर अब जांच एजेंसियों के रडार पर हैं. दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि दोनों लंबे समय से गिरफ्तार डॉ. आदिल अहमद और उसके करीबी डॉक्टरों से संपर्क में थे.

सूत्रों के मुताबिक दोनों यू-ट्यूबर हाल ही में डॉ. आदिल के निकाह में शामिल होने के लिए श्रीनगर गए थे. वहीं एक हुक्का बार के सीसीटीवी फुटेज में दोनों को डॉ. बाबर और आदिल के साथ देखा गया, जिसके बाद एजेंसियों का संदेह और गहरा गया.

डिजिटल डिवाइसेज़ जब्त, विदेशी कनेक्शन की जांच तेज

एजेंसियों ने दोनों यूट्यूबर के मोबाइल, लैपटॉप, कैमरे और अन्य डिजिटल उपकरण जब्त कर लिए हैं. फोरेंसिक जांच में कई अहम चैट, कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन डेटा और वीडियो मिले हैं. जांचकर्ता यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी यात्राएं और सोशल मीडिया गतिविधियां महज कंटेंट क्रिएशन थीं या किसी साजिश का हिस्सा थीं.

Add Zee News as a Preferred Source

डॉ. आदिल के विदेश दौरे भी आए सामने

जांच में यह भी पुष्टि हुई है कि डॉ. आदिल तुर्की और चीन की यात्रा कर चुका है.उसके लगातार विदेश जाने और वहां की लोकेशन हिस्ट्री ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है.

सहारनपुर में आदिल के ठिकाने पर कड़ी निगरानी

डॉ. आदिल सहारनपुर के मानकमऊ स्थित अमन विहार कॉलोनी के एक किराए के घर में रहता था. फिलहाल घर पर ताला है, लेकिन खुफिया एजेंसियां इलाके में लगातार निगरानी कर रही हैं और उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है.

वी-ब्रॉस अस्पताल में रिकॉर्ड खंगाले, कई दस्तावेज जब्त

दिल्ली धमाका मामले के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीमें सहारनपुर में डेरा डाले हुए हैं. शुक्रवार को टीमों ने वी-ब्रॉस अस्पताल पहुंचकर डॉ. आदिल का रिकॉर्ड खंगाला और स्टाफ से पूछताछ की. अस्पताल से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी कब्जे में लिए गए हैं. जांच में यह भी सामने आया कि आदिल पर श्रीनगर में जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर लगाने का आरोप है.

6 नवंबर को आदिल हुआ था गिरफ्तार

6 नवंबर को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने उसे सहारनपुर से गिरफ्तार किया था. इसके बाद से एजेंसियां लगातार उन सभी व्यक्तियों और गतिविधियों की जांच कर रही हैं, जिनसे आदिल जुड़ा रहा. जांच आगे बढ़ने के साथ ही इस मॉड्यूल का दायरा और बढ़ता दिख रहा है, और यू-ट्यूबरों की भूमिका ने मामले को एक नए आयाम पर पहुंचा दिया है.

ये भी पढ़ें: दिल्ली ब्लास्ट साजिश का पर्दाफाश: UP के 200 डॉक्टर रडार पर, आतंकी शाहीन का इंटरनेशनल नेटवर्क बेनकाब

ये भी पढ़ें: कौन है शाहीन? दिल्ली ब्लास्ट के बाद सुर्खियों में कानपुर में थी लेक्चरर, लखनऊ में घर... जानें आतंकी मॉड्यूल से कनेक्शन