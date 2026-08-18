कौन हैं जस्टिस रवि दिवाकर? 4 महीने में 22 को सुनाई फांसी की सजा, धमकियों के बीच क्या है सुरक्षा से जुड़ा पूरा विवाद?

राज्य चुनें
Judge Security Controversy Muzaffarnagar News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठे विवाद ने न्यायिक और प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचा दी है. ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े संवेदनशील मामलों की सुनवाई करने वाले और 22 दोषियों को फांसी की सजा सुनाने वाले वरिष्ठ न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने अपनी सुरक्षा में किए गए अचानक बदलाव पर कड़ी आपत्ति जताई है. उन्होंने अधिकारियों को एक पत्र भेजकर बिना उनकी अनुमति के सुरक्षाकर्मियों को बदले जाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है.
जस्टिस रवि कुमार ने कब-कब सुनाई मौत की सजा
मुजफ्फरनगर जिले में 6 अप्रैल को उन्होंने अधिवक्ता समीर सैफी हत्याकांड में तीन दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी. इसके कुछ ही दिन बाद 28 अप्रैल को एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या के मामले में चार दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी. मृतकों में एक महिला और उसके तीन बेटे शामिल थे. इसके बाद 30 मई को एक दोषी को, जबकि 20 जून को दो दोषियों को मौत की सजा सुनाई. वहीं जुलाई में भी तीन अलग-अलग तारीखों पर मौत की सजा उन्होंने सुनाई थी. बीते 2 जुलाई को एक, 6 जुलाई को दो और 17 जुलाई को चार दोषियों को फांसी की सजा उन्होंने दी थी. जबकि अगस्त में जस्टिस रवि कुमार ने 12 तारीख को एक और 13 अगस्त को चार दोषियों को मौत की सजा सुनाई.
किन मामलों में सुनाई गई फांसी की सजा?
जानकारी के मुताबिक, जस्टिस रवि दिवाकर के इन फैसलों में कई गंभीर अपराधों के मामले शामिल हैं. इनमें 2020 में ड्यूटी कर रहे एक होमगार्ड की हत्या का मामला भी है. इसके अलावा 2011 में हाईवे पर लूट के बाद हत्या करने के मामले में चार दोषियों को पिछले महीने मौत की सजा सुनाई गई. बरेली में रहते हुए भी दिवाकर ने कई बड़े आपराधिक मामलों में सख्त फैसले दिए थे. साल 2014 के एक ट्रिपल मर्डर और डकैती के मामले में जस्टिस रवि कुमार ने चिमार हसन गैंग के आठ सदस्यों को मौत की सजा सुनाई थी.
ज्ञानवापी मामले से मिली थी देशभर में पहचान
जस्टिस रवि कुमार दिवाकर साल 2022 में पूरे देश में चर्चा में उस वक्त चर्चा में आए, जब उन्होंने वाराणसी के सिविल जज के तौर पर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे का आदेश दिया था. मामला उन पांच हिंदू महिलाओं की याचिका से जुड़ा था, जिन्होंने ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी की पूजा की अनुमति मांगी थी. 16 मई 2022 को हुए सर्वे के दौरान वुजूखाने में एक आकृति मिली थी. हिंदू पक्ष ने इसे शिवलिंग बताया था, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इसे शिवलिंग मानने से इनकार किया था. इसके बाद उस हिस्से को सील कर दिया गया. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मामले को वाराणसी के जिला जज की अदालत में भेज दिया था.
सुरक्षा बदलाव पर जज की आपत्ति
अब जिला जज रवि कुमार दिवाकर को लगातार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धमकियां मिलती रही हैं. पूर्व में संवेदनशील मुकदमों की सुनवाई के दौरान भी उन्हें विदेश से धमकी भरे पत्र और संदेश मिले थे. इतनी गंभीर सुरक्षा चिंताओं के बावजूद, प्रशासनिक स्तर पर उनकी सहमति के बिना तैनात सुरक्षाकर्मियों को हटाकर नए सिपाही तैनात कर दिए गए. जज साहब ने अपने पत्र में स्पष्ट किया कि एक संवेदनशील न्यायाधीश की सुरक्षा के साथ इस प्रकार का निर्णय लेना उनकी जान को जोखिम में डालने जैसा है.
प्रतिसार निरीक्षक पर गंभीर आरोप
अपने पत्र में न्यायाधीश ने रिजर्व पुलिस लाइन के प्रतिसार निरीक्षक (आरआई) उदल सिंह की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाने और स्थानांतरण के मामले में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं और लेन-देन का खेल चल रहा है. आरआई उदल सिंह पर आरोप है कि वे पैसों के दम पर सिपाहियों की मनचाही तैनाती करते हैं और इसी कारण सुरक्षा व्यवस्था में मनमाने ढंग से फेरबदल किया जा रहा है.
पत्र से प्रशासनिक हलकों में हड़कंप
न्यायाधीश द्वारा लिखे गए इस कड़े पत्र के सामने आने के बाद जिला प्रशासन और पुलिस महकमे में अफरा-तफरी का माहौल है। पत्र में लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों और सुरक्षा में ढिलाई के मुद्दे ने उच्च अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है. इस मामले के सामने आने के बाद अब प्रशासनिक स्तर पर आंतरिक जांच और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की बात कही जा रही है.
यूपी के कई जिलों में कर चुके हैं काम रवि दिवाकर
जस्टिस रवि दिवाकर इससे पहले आजमगढ़, सुल्तानपुर, बदायूं, वाराणसी, बरेली और चित्रकूट में सेवा दे चुके हैं. 29 नवंबर 2025 को उन्होंने मुजफ्फरनगर में पदभार संभाला था. ज्ञानवापी मामले के बाद उनकी सुरक्षा को लेकर भी चिंता सामने आई थी. जून 2022 में उन्होंने पुलिस को बताया था कि उन्हें धमकी भरा एक पत्र मिला है. यह पत्र कथित तौर पर ‘इस्लामिक आगाज मूवमेंट’ के नाम से भेजा गया था. इसके बाद पुलिस ने उनकी सुरक्षा की समीक्षा की थी. 2025 में चित्रकूट में तैनाती के दौरान भी उन्होंने घर की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी. उस समय भी उन्होंने ज्ञानवापी मामले से जुड़ी धमकियों का हवाला दिया था.