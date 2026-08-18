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कौन हैं जस्टिस रवि दिवाकर? 4 महीने में 22 को सुनाई फांसी की सजा, धमकियों के बीच क्या है सुरक्षा से जुड़ा पूरा विवाद?

Judge Ravi Kumar Diwakar: ज्ञानवापी मामले और 22 दोषियों को फांसी की सजा सुनाने वाले मुजफ्फरनगर के जज रवि कुमार दिवाकर ने बिना अनुमति अपनी सुरक्षा में बदलाव पर कड़ी नाराजगी जताई है.अब अंतरराष्ट्रीय धमकियों के बीच उन्होंने पत्र लिखकर आरआई उदल सिंह पर पुलिस ड्यूटी में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं.

Written ByJyoti Kumari
Published: Aug 18, 2026, 11:25 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 11:25 AM IST
कौन हैं जस्टिस रवि दिवाकर? 4 महीने में 22 को सुनाई फांसी की सजा, धमकियों के बीच क्या है सुरक्षा से जुड़ा पूरा विवाद?
Image Credit: जस्टिस रवि दिवाकर

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Jyoti Kumari

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ज्योति कुमारी डिजिटल पत्रकार हैं और ज़ी उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड (Zee UP-UK) की डिजिटल टीम में सितंबर 2025 से काम कर रही हैं. ज्योति मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सामाजिक, राजनीतिक और समसामयिक मुद्दों पर तथ्य-आधारित, विश्लेषणात्मक और निष्पक्ष डिजिटल खबरें लिखती हैं. जेंडर से जुड़े संवेदनशील विषयों और जनसरोकार की खबरों को प्रमुखता से उठाना उनकी पत्रकारिता का मुख्य केंद्र रहा है.

ज़ी मीडिया से जुड़ने से पहले, ज्योति ने स्वतंत्र लेखक के रूप में कार्य किया. इस दौरान उन्होंने लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय, महिलाओं के अधिकारों और जेंडर से जुड़े मुद्दों पर गहन और विश्लेषणात्मक लेख लिखे. ज्योति के पास यूपी-उत्तराखंड की राजनीति, प्रशासनिक फैसलों, सामाजिक घटनाक्रमों और ट्रेंडिंग मुद्दों पर दैनिक डिजिटल कवरेज, विश्लेषण और तथ्य-जांच पर पकड़ है.

ज्योति ने देश के अग्रणी शिक्षण संस्थान जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की. जामिया में उनकी अकादमिक पृष्ठभूमि ने उनकी रिसर्च, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और मीडिया एथिक्स (पत्रकारिता के मूल्यों) को मजबूत किया. पत्रकारिता और लेखन के अलावा, ज्योति को पुस्तकें और साहित्य पढ़ने का गहरा शौक है। समसामयिक विषयों, सामाजिक इतिहास और विभिन्न विधाओं की किताबें पढ़ना उनकी विश्लेषणात्मक सोच और लेखन शैली को और अधिक समृद्ध बनाता है.

ज्योति कुमारी से आप jktiwari1998@gmail.com पर सीधे ईमेल कर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप ज्योति कुमारी से एक्स (ट्विटर), फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं.

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