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सहारनपुर में दर्दनाक हादसा, सो रहे मजदूरों पर गिट्टी से भरा ट्रक पलटा, 3 की मौत

Saharanpur News:  सहारनपुर जिले में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां पर सो रहे मजदूरों पर पलटा गिट्टी से भरा ट्रक अचानक पलट गया, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 10, 2026, 07:37 AM IST
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सांकेतिक तस्‍वीर
सांकेतिक तस्‍वीर

Saharanpur Road Accident/जीना जैन: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद  में देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया. जहां पर निर्माणाधीन पुलिया पर बजरी (गिट्टी) से भरा ट्रक अचानक पलट गया, जिसकी चपेट में आकर वहां सो रहे मजदूर दब गए. हादसे के समय मौके पर कुल 5 मजदूर मौजूद थे, जो काम के बाद पास ही सो रहे थे. ट्रक पलटने से सभी मजदूर गिट्टी के नीचे दब गए.  

कहां पर हुई ये घटना?
दरअसल, ये घटना थाना नागल क्षेत्र के सीडकी–झबरेड़ा मार्ग पर गांव बोहडूपुर के पास की बताई जा रही है. सूचना मिलते ही थाना नागल पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल रेस्क्यू अभियान चलाया गया.रेस्क्यू के दौरान सभी मजदूरों को बाहर निकाला गया और अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने 3 मजदूरों को मृत घोषित कर दिया. जबकि 2 अन्य मजदूर घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, ट्रक थाना मिर्जापुर क्षेत्र से खेड़ामुगल की ओर निर्माणाधीन सड़क के लिए गिट्टी लेकर जा रहा था. पुलिस द्वारा ट्रक के दस्तावेजों की जांच की गई, जो सही पाए गए हैं.हालांकि, हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है. पुलिस उसकी तलाश में जुटी है और मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. 

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देवबंद क्षेत्राधिकार अमितेश सिंह ने बताया कि हमें देर रात को इस घटना की जानकारी मिली थी, जिसके बाद 
पुलिस तत्काल पहुंच कर उसकी जान बचाने की कोशिश की, और सभी को रेस्क्यू करके अस्पताल भेजा गया, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई,  जबकि 2 अन्य मजदूर घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है. 

गाजीपुर में महाराष्ट्र की 2 महिलाओं की मौत

वहीं गाजीपुर से बनारस आ रही एक प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गई.  इस हादसे में दो महिलाओं की मौत हो गई है. बस में सवार 35 तीर्थ यात्री घायल हो गए जिनका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है.  बस के पलटने के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई. केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव ने हादसे का संज्ञान लिया है. उन्होंने घायलों से वीडियो कॉल पर बात की. मंत्री के निर्देश पर निजी सचिव गोपाल डीके गाजीपुर मेडिकल कॉलेज पहुंचे और घायलों से मुलाकात कर स्वास्थ्य सुविधाओं और इलाज की जानकारी ली. मृतक महिलाओं के शव महाराष्ट्र भेजने की तैयारी है.

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