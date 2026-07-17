मुजफ्फरनगर में 4 लुटेरे-हत्यारों को फांसी की सजा, 15 साल पहले दो दोस्तों की लूट के बाद की थी हत्या

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Muzaffarnagar: मुजफ्फरनगर की फास्ट ट्रैक कोर्ट (एफटीसी-थर्ड) ने करीब 15 वर्ष पुराने चर्चित लूट और हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए चार दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है. न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने दोषी अजित, अनिल, सुनील और सूरज को फांसी की सजा देने के साथ-साथ प्रत्येक पर 1 लाख 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. लंबे समय से न्यायालय में विचाराधीन इस मामले के फैसले को जिले के महत्वपूर्ण आपराधिक मामलों में एक अहम निर्णय माना जा रहा है.
लूट के विरोध पर चली थी गोली
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 20 अगस्त 2011 को भौकरहेड़ी निवासी राजसिंह अपने मित्र बिजेंद्र के साथ मोटरसाइकिल से शामली जिले के गांव कूड़ाना स्थित अपनी बहन के घर जा रहे थे. इसी दौरान रास्ते में चार बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और लूटपाट शुरू कर दी. जब दोनों दोस्तों ने विरोध किया तो आरोपियों ने उन पर फायरिंग कर दी. गोली लगने से राजसिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बदमाश वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी.
साक्ष्यों के आधार पर साबित हुआ अपराध
घटना के बाद मृतक के परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस ने विस्तृत जांच के दौरान घटनास्थल से जुड़े साक्ष्य जुटाए, गवाहों के बयान दर्ज किए और पर्याप्त सबूत मिलने पर चारों आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और अन्य साक्ष्यों के माध्यम से आरोपों को सिद्ध किया, जिसके आधार पर अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी करार दिया.
मृत्युदंड के साथ आर्थिक दंड भी
सभी पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद एफटीसी-थर्ड के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने चारों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई. इसके साथ ही प्रत्येक दोषी पर 1.20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. करीब डेढ़ दशक बाद आए इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद पूरी हुई है. यह निर्णय गंभीर आपराधिक मामलों में त्वरित और प्रभावी न्याय व्यवस्था की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है.
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