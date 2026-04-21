मुजफ्फरनगर में 6 साल की मासूम से दरिंदगी, जंगल में किया बलात्कार; आरोपी गिरफ्तार

Muzaffarpur Crime News/अंकित मित्तल :उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद से एक रूह कंपा देने वाली वारदात सामने आई है. छपार थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कलयुगी दरिंदे ने मानवीय संवेदनाओं को ताक पर रखते हुए 6 साल की मासूम बच्ची को अपनी शिकार बनाया. इस सनसनीखेज घटना के बाद से पूरे इलाके में आक्रोश और तनाव का माहौल है.पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

दुकान से सामान लेने गई थी मासूम

घटना सोमवार की है, जब कस्बा छपार की रहने वाली एक 6 वर्षीय मासूम बच्ची घर के पास ही स्थित एक दुकान से सामान खरीदने निकली थी. इसी दौरान कस्बे के ही रहने वाले पप्पू नामक व्यक्ति ने घात लगाकर बच्ची का अपहरण कर लिया. आरोपी बच्ची को अपनी बाइक पर बैठाकर जबरन पास के ही एक सुनसान जंगल में ले गया.

जंगल में दिया वारदात को अंजाम

जंगल के सन्नाटे का फायदा उठाकर आरोपी पप्पू ने मासूम के साथ दरिंदगी की. बच्ची की चीख-पुकार सुनकर वहां से गुजर रहे कुछ राहगीर मौके की ओर दौड़े. लोगों को अपनी ओर आता देख आरोपी घबरा गया और मासूम को लहूलुहान हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गया. राहगीरों ने तुरंत पीड़ित बच्ची को उसके परिजनों तक पहुंचाया.

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परिजनों की शिकायत और पुलिस की कार्रवाई

बदहवास हालत में बच्ची को देख परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई. पीड़ित परिवार तुरंत छपार थाने पहुँचा और आरोपी के विरुद्ध लिखित शिकायत दर्ज कराई. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बिना देरी किए घेराबंदी शुरू की और आरोपी पप्पू को पकड़ लिया. पुलिस ने बच्ची को तत्काल बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत पर नजर रखी जा रही है.

कठोर धाराओं में मुकदमा दर्ज

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो एक्ट के तहत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. सीओ सदर रविशंकर मिश्रा ने घटना की जानकारी देते हुए बताया.

क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंता

दिनदहाड़े हुई इस वारदात ने क्षेत्र में बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय निवासियों ने आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी किसी घटना की पुनरावृत्ति न हो सके. फिलहाल, पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं.

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