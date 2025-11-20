सहारनपुर पुलिस को चोरों ने दी चुनौती! चौकी से चंद कदम दूर कारोबारी से हथियारों के बल पर लूट

सहारनपुर न्यूज/नीना जैन : उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दिनदहाड़े बड़ी लूट की वारदात सामने आई है. ट्रांसपोर्ट नगर में स्थित पुलिस चौकी से मात्र 20 कदम की दूरी पर तीन बदमाशों ने हथियारों के बल पर चोकर व्यापारी से सात लाख रुपये लूट लिए. वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो गए हैं.

क्या है पूरा मामला ?

दरअसल रामनगर, रुड़की निवासी चोकर व्यापारी संजीव कुमार का ट्रांसपोर्ट नगर में 'प्रेम लक्ष्मी रोड लाइन्स' नाम से गोदाम है. सुबह करीब 11 बजे वह अपने पिता को गोदाम पर छोड़कर कर्मचारी नईम के साथ पास ही एमआरएफ शोरूम पर कार के टायर बदलवाने गए थे.जब दोनों वापस लौटे तो देखा कि गोदाम का गेट बाहर से बंद था और अंदर मौजूद मजदूर फिरोज और रवीश बाहर नहीं निकल पा रहे थे. मजदूरों ने किसी तरह ऊपर बने ऑफिस में पहुंचकर देखा तो संजीव कुमार गंभीर घायल अवस्था में ऑफिस के बाहर गिरे हुए थे.

हथियारों के बल पर की लूट, तीनों बदमाश पैदल फरार

घायल संजीव कुमार ने बताया कि तीन बदमाश अचानक ऑफिस में घुस आए. दो बदमाशों ने चेहरे ढके हुए थे, जबकि तीसरा नीचे सीढ़ियों के पास पहरा दे रहा था.दो बदमाशों ने तमंचा दिखाकर उससे सात लाख रुपये लूट लिए. लूट के दौरान तीसरा बदमाश भी ऊपर आ गया। वारदात के बाद तीनों आरोपी पैदल ही देहरादून रोड के दूधली की ओर जाते हुए सीसीटीवी कैमरों में कैद हुए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस फोर्स मौके पर, सीसीटीवी खंगाले जा रहे

घटना की सूचना मिलते ही थाना जनकपुरी पुलिस, सर्विलांस सेल और SOG की टीम मौके पर पहुंची. ट्रांसपोर्ट नगर के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. एएसपी मनोज कुमार यादव ने बताया कि जल्दी ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर मामले का खुलासा कर दिया जाएगा.

चौकी पुलिस की लापरवाही पर भी होगी जांच

एएसपी ने बताया कि घटना चौकी से कुछ ही दूरी पर हुई है, इसलिए वहां तैनात पुलिसकर्मियों की भूमिका की भी जांच की जाएगी. यदि चौकी में लापरवाही सामने आती है तो कड़ी departmental कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़े : यूपी के किस जिले को कहते हैं 'देसी घी का शहर', बहती हैं दूध-दही की नदियां! देश का कोना-कोना स्वाद और शुद्धता का दीवाना