6 महीने की प्रेग्नेंट निकली 14 साल की किशोरी....सहारनपुर में मौलवी मस्जिद में पढ़ाने के बहाने करता था गंदा काम

नीना जैन/सहारनपुर: यूपी के सहारनपुर में एक नाबालिग के साथ मस्जिद के मौलवी द्वारा रेप का मामला सामने आया है. आरोपी मौलवी ने तालीम लेने आने वाली 14 साल की नाबालिग से रेप करता था. रेप का खुलासा तब हुआ जब नाबालिग को उल्टी और पेट में दर्द हुआ. परिजन उसे डॉक्टर के पास ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे 6 माह की प्रेग्नेंट बता दिया. इसके बाद परिजनों ने आरोपी मौलवी और उसके भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है.

यह है पूरा मामला

थाना सदर बाजार क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग अपने घर के सामने मस्जिद में मौलवी अनीस से पढ़ने के लिए जाती थी. 26 सितंबर को अचानक से नाबालिग के पेट में दर्द और उल्टी हुई. अचानक तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले गए. डॉक्टर ने जांच में बताया कि किशोरी करीब 5 से 6 माह की गर्भवती है. यह सुनकर परिजनों के होश उड़ गए. परिजनों ने नाबालिग से पूछा, ये गलत काम किसने किया है. इसके बाद किशोरी ने रोते-रोते जो सच बताया.

6 महीने से कर रहा था गंदा काम

पीड़िता का आरोप है कि मोहल्ले की ही एक मस्जिद में पढ़ाने वाले मौलवी अनस ने बीते 6 महीनों से उसका शारीरिक शोषण किया. इतना ही नहीं मौलवी ने उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी. किशोरी ने बताया कि कभी-कभी मौलवी अपने घर बुलाकर भी गलत काम करता था. इस पूरे मामले में मौलवी के भाई का नाम भी सामने आया है. आरोप है कि भाई भी किशोरी को धमकाता था और कहता था कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, वरना पूरे परिवार को जान से मार दिया जाएगा.

