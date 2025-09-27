Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2939307
Zee UP-Uttarakhandसहारनपुर

6 महीने की प्रेग्नेंट निकली 14 साल की किशोरी....सहारनपुर में मौलवी मस्जिद में पढ़ाने के बहाने करता था गंदा काम

Saharanpur News : थाना सदर बाजार क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग अपने घर के सामने मस्जिद में मौलवी अनीस से पढ़ने के लिए जाती थी. 26 सितंबर को अचानक से नाबालिग के पेट में दर्द और उल्टी हुई. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 27, 2025, 09:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्‍वीर
सांकेतिक तस्‍वीर

नीना जैन/सहारनपुर: यूपी के सहारनपुर में एक नाबालिग के साथ मस्जिद के मौलवी द्वारा रेप का मामला सामने आया है. आरोपी मौलवी ने तालीम लेने आने वाली 14 साल की नाबालिग से रेप करता था. रेप का खुलासा तब हुआ जब नाबालिग को उल्टी और पेट में दर्द हुआ. परिजन उसे डॉक्टर के पास ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे 6 माह की प्रेग्नेंट बता दिया. इसके बाद परिजनों ने आरोपी मौलवी और उसके भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. 

यह है पूरा मामला
थाना सदर बाजार क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग अपने घर के सामने मस्जिद में मौलवी अनीस से पढ़ने के लिए जाती थी. 26 सितंबर को अचानक से नाबालिग के पेट में दर्द और उल्टी हुई. अचानक तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले गए. डॉक्टर ने जांच में बताया कि किशोरी करीब 5 से 6 माह की गर्भवती है. यह सुनकर परिजनों के होश उड़ गए. परिजनों ने नाबालिग से पूछा, ये गलत काम किसने किया है. इसके बाद किशोरी ने रोते-रोते जो सच बताया. 

6 महीने से कर रहा था गंदा काम
पीड़िता का आरोप है कि मोहल्ले की ही एक मस्जिद में पढ़ाने वाले मौलवी अनस ने बीते 6 महीनों से उसका शारीरिक शोषण किया. इतना ही नहीं मौलवी ने उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी. किशोरी ने बताया कि कभी-कभी मौलवी अपने घर बुलाकर भी गलत काम करता था. इस पूरे मामले में मौलवी के भाई का नाम भी सामने आया है. आरोप है कि भाई भी किशोरी को धमकाता था और कहता था कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, वरना पूरे परिवार को जान से मार दिया जाएगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : सियासत से फसाद तक.....कौन है मौलाना तौकीर रजा? बरेली ह‍िंसा में युवाओं को आग में झोंका!

यह भी पढ़ें : 'हिंसा और विरोध गलत...',पढ़िए 'I Love Mohammed' पर क्या बोले मौलाना शहाबुद्दीन

TAGS

Saharanpur news

Trending news

Saharanpur news
6 महीने की प्रेग्नेंट निकली 14 साल की किशोरी....सहारनपुर में मौलवी की करतूत सामने आई
latest news Shravasti
चंडमुंड बनकर कार्य करोगे तो... अराजकता करने वालों को सीएम योगी का सख्त संदेश
Saharanpur news
'जिसे पैगंबर से प्यार नहीं वह मुसलमान नहीं'....कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान
gonda news
गोंडा में प्रेम की जीत, मंदिर में हुई अनोखी शादी, गांववाले बने गवाह
Ayodhya news
अवध विश्वविद्यालय में मातृ सम्मेलन, रामचरितमानस की प्रेरणा से सजी संस्कृति की महफिल
CM Yogi Adityanath
यूपी में इस दिन बंद रहेंगे स्‍कूल-कॉलेज और दफ्तर, दिवाली से पहले सीएम योगी का ऐलान
Lucknow Metro new line
लखनऊ मेट्रो ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर पर आया बड़ा अपडेट, दशहरे के बाद तेज़ी पकड़ेगा निर्माण
Bundelkhand Expressway accident
बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर दर्दनाक हादसा, मां-बेटे की मौत
Fatehpur News
'रील बनाओ, पैसे कमाओ'....फतेहपुर में शादी के 9 महीने बाद ही दिखा पति का असली रूप
lakhimpur kheri news
बेटी के जन्म पर पति का जुल्म, मासूम को गोद में लेकर थाने पहुंची महिला
;