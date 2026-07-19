मुजफ्फरनगर में बारिश के चलते भरभराकर गिरा मकान, मलबे में दबकर 4 बच्चों की मौत

एक ही परिवार के चार बच्चों की मौत

मृतकों की पहचान इस्लामु के चार बच्चों के रूप में हुई. इनमें 12 वर्षीय अलसीबा, 7 वर्षीय आहट, 6 वर्षीय रुखसार और 8 माह का जीशान शामिल हैं. एक ही परिवार के चार बच्चों की मौत से गांव में कोहराम मच गया. वहीं, पांच अन्य घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल भेजा गया है. घायलों की हालत को देखते हुए चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है. हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया. राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेने में जुट गए.