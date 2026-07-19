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मुजफ्फरनगर में बारिश के चलते भरभराकर गिरा मकान, मलबे में दबकर 4 बच्चों की मौत

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है. रविवार को बारिश में एक मकान भरभराकर गिर गया. मलबे में चार बच्चे दब गए.

Written ByZee Media BureauEdited By:Amitesh Pandey
Published: Jul 19, 2026, 10:33 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 10:53 PM IST
मुजफ्फरनगर में बारिश के चलते भरभराकर गिरा मकान, मलबे में दबकर 4 बच्चों की मौत
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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