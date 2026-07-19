मुजफ्फरनगर में बारिश के चलते भरभराकर गिरा मकान, मलबे में दबकर 4 बच्चों की मौत

राज्य चुनें
Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर में रविवार को बड़ा हादसा हो गया. फुगाना थाने के हबीबपुर गांव में बारिश के चलते एक मकान भरभराकर गिर गया. मलबे में चार बच्चों की दबकर मौत हो गई. हादसे की सूचना पर मौके पर जिला प्रशासन के अफसर मौके पर पहुंच गए और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है.
बारिश में भरभराकर गिरा मकान
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पिछले कुछ दिनों में हुई बारिश के कारण कच्चे मकान की दीवारें कमजोर हो गई थीं. इस कारण रविवार रात करीब 9 बजे पूरा मकान भरभराकर गिर पड़ा. मलबे में घर के अंदर मौजूद बच्चे दब गए. आसपास के लोगों ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया और पुलिस को सूचना दी. हालांकि जब तक मलबे को हटाया जा सकता, तब कि चार बच्चों की जान चली गई थी.
एक ही परिवार के चार बच्चों की मौत
मृतकों की पहचान इस्लामु के चार बच्चों के रूप में हुई. इनमें 12 वर्षीय अलसीबा, 7 वर्षीय आहट, 6 वर्षीय रुखसार और 8 माह का जीशान शामिल हैं. एक ही परिवार के चार बच्चों की मौत से गांव में कोहराम मच गया. वहीं, पांच अन्य घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल भेजा गया है. घायलों की हालत को देखते हुए चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है. हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया. राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेने में जुट गए.