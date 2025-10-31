Advertisement
शामली में फैक्ट्री में मशीन फटने से बड़ा हादसा, ऑपरेटर की मौत, दो कर्मचारी घायल

Shamli News: यूपी के शामली जिले में दर्दनाक हादसा हो गया. जहां फैक्ट्री में मशीन फटने से एक की मौत हो गई जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 31, 2025, 11:23 AM IST
Shamli News
Shamli News

Shamli News: शामली जिले की सदर कोतवाली क्षेत्र के इंडस्ट्रीज एरिया में कृषि यंत्र बनाने वाली एक फैक्टरी में काम करते समय एक बड़ा हादसा हो गया. इस हादसे में मशीन की चपेट में आकर मशीन ऑपरेटर की मौके पर ही मौत हो गई,.जबकि दो अन्य कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

अचानक फटी मशीन
यह दुर्घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के ऐरटी रोड पर स्थित नवकार जैन और संयम जैन की अतुल्या डिस्क प्राइवेट लि. नाम की कृषि यंत्र (हैरो) बनाने वाली फैक्टरी में हुई. आपको बता दें कि जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र के कंडेला इंडस्ट्रीज एरिया में शाम को फैक्टरी में सामान्य रूप से काम चल रहा था. तभी काम करते समय अचानक मशीन फट गई. 

टूटे हिस्से लगने से कर्मचारी घायल
वहीं मशीन फटने से उसके टूटे हुए हिस्से (पार्ट्स) वहां काम कर रहे कर्मचारियों को जा लगे, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए हादसे में घायल होने वालों में मशीन ऑपरेटर वीरेंद्र सिंह (निवासी गांव जसाला) और कर्मचारी अंकित (निवासी गांव लिलौन) तथा राशिद (निवासी गांव बलवा) शामिल हैं. वहीं तीनों घायलों को तुरंत शामली के बुढ़ाना रोड स्थित एक निजी अस्पताल ले जाया गया. जहां चिकित्सकों ने वीरेंद्र सिंह को मृत घोषित कर दिया. 

दो का इलाज जारी
वहीं, अंकित और राशिद का अस्पताल में उपचार जारी है.फैक्टरी के निदेशकों ने तत्काल इस घटना की सूचना शहर कोतवाली पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और हादसे की विस्तृत जानकारी ली.

