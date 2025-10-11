UP News:आज देवबंद पहुंचेंगे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, दारुल उलूम में शानदार वेलकम की तैयारी, जानें क्या है एजेंडा?

Afghan Foreign Minister Amir Khan Muttaqi Deoband Visit: अफगानिस्तान में तालिबान शासन के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत दौरे के तहत आज देवबंद आने वाले हैं. इसके चलते जहां दारुल उलूम में स्वागत के खास इंतजाम किए गए हैं, तो वहीं सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हैं. हाई लेवल मीटिंग भी हो रही है. बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री दारुल उलूम में मोहतमिम मौलाना अबुल कासिम नोमानी और जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी से मुलाकात करेंगे.

क्या है मुत्ताकी का पूरा कार्यक्रम?

आपको बता दें, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी का यह पहला भारत दौरा है. वह करीब 12 बजे देवबंद पहुंचेंगे. यहां संस्था परिसर में बनी विशालकाय गोलाकार लाइब्रेरी में उनके स्वागत का कार्यक्रम आयोजित होगा. जानकारी के मुताबिक, मुत्ताकी पूरे दारुल उलूम में घूमेंगे और मस्जिद भी जाएंगे. इस दौरान क्लास रूम में बैठकर हदीस की पढ़ाई देखेंगे. करीब 2 बजे से 4 बजे तक मुत्ताकी और मौलाना अरशद मदनी समेत कई टीचर्स की तकरीर होगी.

क्या है इस दौरे के मायने?

मुत्ताकी का यह दौरा धार्मिक और कूटनीतिक दोनों ही दृष्टि से अहम माना जा रहा है. जानकारों का कहना है कि यह यात्रा पाकिस्तान के उस दावे को चुनौती देती है, जिसमें पाकिस्तान खुद को देवबंदी इस्लाम का संरक्षक और तालिबान का मुख्य समर्थक बताता है. मुत्ताकी की इस देवबंद यात्रा से संदेश जाता है कि तालिबान की धार्मिक जड़ें भारत में हैं, न कि पाकिस्तान में. 1866 में देवबंद की नींव रखी गई और यह दारुल उलूम जैसे इस्लामी संस्थान का जन्मस्थल है.

अफगानिस्तान सरकार की नौकरियों में तरजीह

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो तालिबान मदरसों और इस्लामी विचार के लिहाज से दारुल उलूम को अपना आदर्श मानता है. दारुल उलूम से पढ़ने वाले छात्रों को मौजूदा अफगानिस्तान सरकार की नौकरियों में भी तरजीह दी जाती है. इससे पहले 1958 में अफगानिस्तान के बादशाह रहे मोहम्मद जाहिर शाह दारुल उलूम आए थे. जाहिर शाह के नाम से दारुल उलूम में एक गेट भी बनाया हुआ हैं जिसका नाम 'बाब ए ज़ाहिर'.

