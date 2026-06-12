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सहारनपुर: बसपा का 31 साल पुराना 'सियासी अड्डा' हुआ खाली, अब नए पते से चलेगी रणनीति

Saharanpur News : सहारनपुर शहर के जनकपुरी चौक स्थित बहुजन समाज पार्टी (बसपा) का 31 वर्षों से संचालित मंडलीय कार्यालय आखिरकार खाली हो गया. कृषि विभाग की ओर से जारी नोटिस के बाद बसपा नेताओं ने स्वयं कार्यालय को खाली कर विभागीय अधिकारियों को सौंप दिया.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 12, 2026, 05:24 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 05:24 PM IST
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