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सहारनपुर न्यूज/नीना जैन: उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक लंबे युग का अंत हुआ है. सहारनपुर शहर के जनकपुरी चौक स्थित बहुजन समाज पार्टी (बसपा) का 31 वर्षों से संचालित मंडलीय कार्यालय आखिरकार खाली हो गया. कृषि विभाग की ओर से जारी नोटिस के बाद बसपा नेताओं ने स्वयं कार्यालय को खाली कर विभागीय अधिकारियों को सौंप दिया. शुक्रवार को पार्टी पदाधिकारियों ने औपचारिक रूप से कार्यालय का हैंडओवर कृषि विभाग को कर दिया.
क्या था पूरा मामला?
यह कार्यालय पिछले तीन दशकों से बसपा की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का मुख्य केंद्र रहा है. यह जमीन कृषि विभाग की थी और इसे लीज पर लेकर कार्यालय संचालित किया जा रहा था. हाल ही में कृषि विभाग ने भूमि संबंधी प्रक्रियाओं और लीज शर्तों के आधार पर इसे खाली करने का नोटिस जारी किया था. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने 5 जून को ही पार्टी पदाधिकारियों को कार्यालय शांतिपूर्ण ढंग से खाली करने के स्पष्ट निर्देश दिए थे. पार्टी नेतृत्व का सम्मान करते हुए स्थानीय नेताओं ने बिना किसी विवाद के शुक्रवार को विभाग के अधिकारियों को कार्यालय की चाबियां सौंप दीं.
कार्यकर्ताओं के लिए भावनाओं का केंद्र
जनकपुरी स्थित यह दफ्तर केवल ईंट-पत्थरों की इमारत नहीं था, बल्कि बसपा कार्यकर्ताओं के लिए संघर्ष का प्रतीक था. बसपा के मंडल प्रभारी रजनीश उजाला ने इस मौके पर अपनी यादें साझा करते हुए कहा कि इस दफ्तर की दीवारों के साथ पार्टी की अनेक यादें और संघर्ष जुड़े हैं. इसी दफ्तर से रणनीति बनाकर पार्टी ने राज्य में चार बार सरकार बनाने का गौरव हासिल किया था. वहां मौजूद कई पुराने कार्यकर्ता इस दौरान काफी भावुक नजर आए, क्योंकि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का एक बड़ा हिस्सा इसी स्थान पर बिताया था.
नई शुरुआत, नया पता
अब बसपा ने अपना नया मंडलीय कार्यालय शहर के रामनगर क्षेत्र में स्थापित कर लिया है. पार्टी नेताओं का कहना है कि स्थान बदलने से संगठन की मजबूती और काम करने के उत्साह पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. रजनीश उजाला ने विश्वास जताते हुए कहा कि अब कार्यकर्ता नए कार्यालय से नई ऊर्जा के साथ जुड़ेंगे और पार्टी के पांचवीं बार सरकार बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जी-जान से जुटेंगे.
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