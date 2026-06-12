क्या था पूरा मामला?

यह कार्यालय पिछले तीन दशकों से बसपा की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का मुख्य केंद्र रहा है. यह जमीन कृषि विभाग की थी और इसे लीज पर लेकर कार्यालय संचालित किया जा रहा था. हाल ही में कृषि विभाग ने भूमि संबंधी प्रक्रियाओं और लीज शर्तों के आधार पर इसे खाली करने का नोटिस जारी किया था. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने 5 जून को ही पार्टी पदाधिकारियों को कार्यालय शांतिपूर्ण ढंग से खाली करने के स्पष्ट निर्देश दिए थे. पार्टी नेतृत्व का सम्मान करते हुए स्थानीय नेताओं ने बिना किसी विवाद के शुक्रवार को विभाग के अधिकारियों को कार्यालय की चाबियां सौंप दीं.